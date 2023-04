Purtroppo è stata trovata senza vita la donna scomparsa due giorni fa a L’Aquila, in Abruzzo. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo di Giulia Cianini, la donna di cui si erano perse le tracce da un paio di giorni. Ora le autorità indagano per capire cosa è successo alla donna che aveva 56 anni, mentre la comunità si stringe al lutto della sua famiglia.

Per due giorni tutta la città ha vissuto in apprensione per le sorti della donna di 56 anni. Da un paio di giorni, infatti, non si avevano più notizie di Giulia Cianini. Improvvisamente era uscita di casa e sembrava aver fatto perdere le sue tracce.

I famigliari, preoccupati per l’insolita assenza, hanno subito lanciato l’allarme, insieme a un appello per chiedere che chiunque avesse informazioni di darle alle autorità competenti. Ma tutto è stato inutile, perché il corpo della donna di 56 anni giaceva senza vita in città.

La donna è stata trovata senza vita ai piedi di un viadotto, che si trova nella zona est de L’Aquila, tra i quartieri di Torrione e San Giacomo. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno già eseguito tutti i rilievi del caso.

Le ricerche della 56enne, andate avanti per due giorni, si concludono così nel peggiore dei modi. La donna era uscita di casa senza portare con sé soldi, documenti o telefono, facendo ben presto perdere le tracce di sé.

Il corpo di Giulia Cianini è stato ritrovato senza vita nella zona est della città abruzzese

A confermare la triste notizia è la sorella Monica, che suoi social annuncia il ritrovamento del corpo senza vita della donna di 56 anni scomparsa due giorni fa da località Torrione, nel pomeriggio del 25 aprile.

Giulia non c’è più, grazie a tutti per l’aiuto.

Poche parole per annunciare la grave perdita e ringraziare tutta la mobilitazione di questi giorni per ritrovare sua sorella.