L’ultimo addio a Giulia e Alessia, con gli amici ai funerali che piangono le due ragazze tragicamente morte il 31 luglio scorso a Riccione, nella stazione della città romagnola, dopo una serata trascorsa insieme in discoteca. Tutti quanti si stringono alla famiglia delle due sorelle, in particolare a papà Vittorio, distrutto dal dolore per non essere andato a prenderle quella maledetta mattina.

Poteva esserci qualcuno di noi al loro posto, non si può morire così, ma perché succedono queste cose terribili? Bisogna riflettere e pensare.

Gli amici delle sorelle Pisanu non riescono a trattenere le lacrime durante i funerali di Giulia e Alessia. Anche alcuni genitori presenti per accompagnare i loro figli fanno fatica a parlare.

È difficile essere qui, al funerale di due giovani, bellissime ragazze, coetanee dei nostri figli. Non si capisce perché queste cose avvengano, ma quando avvengono devono farti riflettere.

Di fronte a quelle bare bianche, alla corona di fiori, alle foto delle due sorelle che non ci sono più, tutta la comunità di Castenaso, in provincia di Bologna, si stringe nel giorno del lutto cittadino alla famiglia di Alessia e Giulia. Tutti piangono due giovani angeli volati in cielo troppo presto.

Presente anche il Judo Club locale, con una corona di fiori. Franco Trazzi, presidente dell’associazione di Castenaso, spiega il motivo del gesto e della presenza ai funerali:

Abbiamo deciso di fare una corona perché erano due ragazze del territorio di Castenaso e la nostra è una comunità forte e unita.

Giulia e Alessia, amici ai funerali e tutta la comunità di Castenaso stretta al dolore della famiglia

Don Francesco Vecchi, parroco della cittadina, racconta come ha cercato di confortare la famiglia in un momento di dolore estremo.