Giulia Fedele aveva solo 22 anni: la ragazza di Foligno si trovava all’alba di domenica 21 maggio sulla statale 75 Centrale Umbra, all’altezza dell’uscita sud. Erano circa le 5 del mattino quando l’auto è uscita fuori strada.

Giulia era a bordo di una Lancia Y insieme ad altre due amiche, che sono state sbalzate fuori dal mezzo, rimanendo gravemente ferite. Immediato per loro il trasferimento in ospedale: le due amiche hanno 18 e 19 anni.

Le ragazze stavano viaggiando in direzione Perugia-Foligno. A un certo punto, secondo quanto ricostruito finora, l’utilitaria è finita sul new jersey in cemento che delimita le corsie, sollevandosi da terra e ribaltandosi. Per la 22enne non c’è stato niente da fare.

L’intervento del 118 è stato immediato, con personale medico e infermieristico. Non hanno potuto far niente per salvare la 22enne. Le due amiche hanno ricevuto i primi soccorsi in strada per poi essere trasferite in ospedale, una a Perugia, al Santa Maria della Misericordia, l’altra a Foligno, al San Giovanni Battista.

