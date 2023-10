Non ce l’ha fatta Giulia Gargano. La ragazza di 15 anni investita sulle strisce pedonali insieme al fidanzatino di 16 anni a Manziana, in provincia di Roma, se n’è andata. Il suo cuore si è fermato per sempre. Poco prima di essere investita camminava mano nella mano con il suo compagno. Poi l’impatto con un’auto che sopraggiungeva che non le ha dato scampo.

Giulia ha perso la vita in strada a Manziana. Un’auto l’ha travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. I fidanzatini stavano andando a Bosco Macchia Grande per fare una passeggiata. Camminavano mano nella mano, quando la macchina non li ha visti e li ha investiti.

Sia il ragazzo di 16 anni sia la ragazza di 15 anni, che stavano camminando in via dei Platani mano nella mano, come dimostra un video pubblicato pochi istanti prima, sono stati investiti dal mezzo. Purtroppo per la giovane non c’è stato niente da fare.

La ragazza appassionata di musica e molto attiva su TikTok e Instagram, come tutti i suoi coetanei, studiava all’Istituto alberghiero di Bracciano. Dopo il sinistro, le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Nel pomeriggio di lunedì 9 ottobre i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso cerebrale. Le ferite riportate in via Braccianense non le hanno dato scampo. A nulla è valso il ricovero in ospedale. Ospedale dove si trova anche il fidanzato, in condizioni meno gravi.

A investire i due fidanzatini è stata una giovane ragazza di 22 anni. Era alla guida della sua Citroen quando ha travolto in pieno i due giovani. L’alcoltest a cui le forze dell’ordine l’hanno sottoposta ha dato esito negativo.

La 22enne potrebbe essere accusata di omicidio stradale. Due giorni prima a poca distanza dal luogo dove Giulia è stata investita anche lo zio aveva avuto un incidente con lo scooter.