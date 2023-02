Lutto per la famiglia di Giulia Mascheroni e per i suoi amici. La ragazza aveva solo 18 anni e improvvisamente si è sentita male mentre si trovava nella sua casa. A nulla sono valsi i tentativi di salvarle la vita. Il cuore della giovane ragazza si è fermato. Già disposti i funerali per dare l’ultimo saluto alla 18enne.

Un aneurisma cerebrale (una dilatazione di un’arteria cerebrale che nei casi più gravi provoca anche il decesso) ha portato via Giulia all’affetto dei suoi cari. Si trovava nella sua casa a Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. La ragazza si è sentita male all’improvviso, i famigliari hanno subito chiamato un’ambulanza, che è prontamente giunta nella sua abitazione, ma era comunque già troppo tardi.

Subito i soccorritori hanno capito la gravità della situazione. E hanno disposto il trasferimento d’urgenza in codice rosso in elicottero all’ospedale Civile. Purtroppo la giovane che frequentava il liceo Bagatta di Desenzano non ce l’ha fatta.

Tutta la comunità di Rivoltella piange la scomparsa in giovane età di Giulia.

Ci ha lasciato la nostra adorata Giulia.

Questo il messaggio della famiglia per annunciarne la dipartita. Mamma Violeta, papà Lorenzo, la zia Monica, i nonni Lyuda e Porfir potranno contare sull’appoggio di famigliari, amici, conoscenti, vicini di casa, che potranno salutare Giulia nei funerali che saranno celebrati mercoledì 8 febbraio, nel pomeriggio a partire dalle 14.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Rivoltella.

L’addio commosso a Giulia Mascheroni, nei funerali che si terranno nella parrocchia della sua città

Al momento la salma riposa alla Casa del commiato Facciotti di Desenzano, in attesa dell’ultimo saluto, che si terrà alla presenza di tutti i suoi affetti più cari, anche i suoi compagni di classe, che non riescono a farsene una ragione.

Fonte foto da Pixabay

Dopo l’ultimo saluto, il suo corpo riposerà nel cimitero di Rivoltella del Garda.