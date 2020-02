Giulia muore per un mal di gola, dopo aver chiamato più volte l’ambulanza "Fai gli sciaqui con la coca cola", Giulia muore per un mal di gola e ora la famiglia vuole la verità. Ecco cosa è successo.

La vicenda è accaduta a Bari. Una donna di circa 48 anni, di nome Giulia Minnini ha perso la vita per quella che sembrerebbe una negligenza della malasanità dell’ospedale di Bari. La denuncia è stata fatta dalla famiglia, sconvolta e addolorata da quanto accaduto.

È iniziato tutto quando Giulia ha iniziato a sentirsi male e ad avere un forte dolore alla gola. Non era la prima volta che si rivolgeva ai medici, per quel fastidio, ma quell’ultima volta non riusciva più a sopportare il malessere.

Giulia si è recata al pronto soccorso, dove nessuno si è degnato di capire perché fosse lì, fino a quando non ha deciso di andarsene ed è stato allora che un medico l’ha controllata e le ha detto di fare degli sciacqui con la Coca Cola.

Giulia confusa è tornata a casa e il giorno successivo, è andata dal medico, che le ha prescritto una cura. Arrivata al punto di non riuscire nemmeno per parlare, sabato scorso la sua famiglia ha chiamato l’ambulanza. I paramedici sono giunti a casa sua ma non hanno ritenuto che la donna dovesse essere portata in ospedale. Giulia ha continuato a stare male e l’ambulanza è stata chiamata una seconda volta, ma anche questa volta niente ospedale.

Giulia è arrivata alla sera, in condizioni critiche e alla fine è morta

La famiglia adesso è arrabbiata e tutto ciò che vuole sapere, è perché la 48enne sia morta. Vuole sapere perché i medici non l’hanno capito. Vuole giustizia.

Tutto ciò che vogliono queste persone, è una verità. Forse la morte di Giulia Minnini poteva essere evitata o forse non aveva scampo, ma la famiglia vuole saperlo, vuole i responsabili.

Una richiesta più che comprensibile, nessuno di certo avrebbe mai immaginato che per un mal di gola, Giulia sarebbe morta, lasciando un così grande vuoto e un così grande dolore.