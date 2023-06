Un addio commovente a Giulia Tramontano quello del cugino Mario, che a distanza di giorni dalla scomparsa della donna ha deciso di scriverle una lettera commovente, che è davvero toccante e straziante. Un ultimo saluto alla giovane donna di 29 anni, che ha perso la vita per mano del suo compagno, quando era anche incinta, al settimo mese, del suo bambino.

Un commovente addio scritto su Facebook e poi ripreso dai media e sui social. Mario Tramontano, cugino della 29enne incinta al settimo mese di gravidanza che è stata uccisa tra il 27 e il 28 maggio dal compagno Alessandro Impagnatiello, scrive:

Non riesco ad accettare ciò che ti è capitato, non riesco a pensare che non potrò mai più rivederti, non meritavi questo, dovevi vivere con tuo figlio Thiago lontano da quel finto ‘uomo’ che avevi al tuo fianco. Noi volevamo che tu avessi la facoltà di amare tuo figlio, di preoccuparti per lui, di diffondere il tuo amore a tutti, soprattutto alla famiglia che ti ha sempre appoggiato in questa gravidanza che avresti potuto portare a termine. Se avessi avuto questa possibilità, mi sarebbe piaciuto guardarti soddisfatta per aver partorito un bambino con tutti i tuoi pregi.