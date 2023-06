A un mese dal grave lutto che ha coinvolto la famiglia di Giulia Tramontano, il ricordo della sorella è davvero straziante e commovente. I suoi famigliari, infatti, non solo piangono per la scomparsa della giovane donna, che ha perso la vita per mano del compagno. Ma ricordano anche il piccolo Thiago, quella vita che Giulia portava in grembo e che non è mai venuta alla luce.

Chiara Tramontano sui social esprime tutta la rabbia e il dolore che la sua famiglia prova, per la perdita della giovane ragazza. Un quadrato nero ricorda che un mese fa Alessandro Impagnatiello ha tolto la vita a lei e al piccolo Thiago.

“2023. Oggi è un mese senza te e Thiago. Il vuoto“. Queste le parole della sorella di Giulia a un mese esatto dall’omicidio della donna di 29 anni incinta al settimo mese del figlio Thiago. La donna ha perso la vita per mano del compagno, che l’ha colpita con 37 fendenti nella loro casa di Senago.

A 30 giorni da quella terribile vicenda, gli inquirenti stanno ancora indagando sul delitto. Alessandro Impagnatiello l’avrebbe uccisa perché lei aveva scoperto una relazione con una collega.

Il Ris di Parma deve eseguire degli esami sui campioni di sangue trovati nella casa della coppia. Mentre il prossimo 5 luglio sono in programma delle analisi istopatologiche sul corpo della giovane. A quanto pare il compagno avrebbe agito da solo con premeditazione, secondo l’accusa.

Giulia Tramontano, il triste ricordo della sorella a un mese dalla scomparsa della 29enne e del bimbo che portava in grembo

Sui social la sorella Chiara ha pubblicato delle storie che mostrano la famiglia felice nel 1997, quando loro erano ancora piccole. E poi la stessa foto ripetuta nel 2020, a distanza di tempo.

Un lutto troppo grande da superare per tutti coloro che hanno voluto bene a Giulia e che non vedevano l’ora di poter conoscere il piccolo Thiago.