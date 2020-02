Giulianova, mamma morta investita dalla figlia 14enne Mamma morta investita dalla figlia 14enne. Una tragedia inevitabile. Ecco cosa è successo

La tragedia è accaduta a Giulianova, più precisamente in via Ancona. Una donna, madre di due figlie, è morta investita dalla sua bambina di 14 anni. Secondo le notizie riportate, Desirée Luciani stava insegnando a sua figlia a portare la macchina, nel cortile di casa.

Improvvisamente però, la ragazzina non è riuscita a tenere il controllo della vettura e sua madre ha provato a fermarla, ma è stata schiacciata dal mezzo, contro il muro dell’abitazione.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma non c’è stato nulla da fare. La 41enne è morta sul colpo.

La ragazzina è stata interrogata dagli agenti e nonostante l’uccisione di sua madre non sia stata intenzionale, per adesso rimane indagata per omicidio stradale, anche se sicuramente non ci sarà un seguito.

La 14enne viveva a casa con una sorella maggiore, sempre minorenne, sua madre e suo padre. Quest’ultimo è stato avvertito subito dopo l’incidente ed è tornato a casa, ritrovandosi davanti ad una scena scioccante.

Anche la ragazzina è entrata in uno stato di choc.

L’intera comunità è sconvolta per quanto accaduto e si è stretta intorno al dolore di questa famiglia. Non è noto se la ragazzina sia salita in auto per portare fuori la macchina o per delle lezioni di guida, così come non è noto se in quel momento avesse il permesso di sua madre. La quattordicenne ha perso il controllo della vettura e la donna per fermarla, è morta investita.

Desirée era originaria di Chieti, ma risiedeva con la sua famiglia a Giulianova.

L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno, dello scorso 14 febbraio.

È stato anche inviato un rapporto su quanto accaduto, al tribunale dei minorenni dell’Aquila.

Per ora non ci sono ulteriori notizie riguardo la vicenda.