Il corpo di Giulietta Milanese è stato trovato senza vita. La donna di 85 anni aveva fatto perdere le tracce di sé ormai da nove giorni. Le ricerche andavano avanti senza sosta, nella speranza di poter trovare l’anziana donna ancora in vita. Speranze che sono state spezzate quando è arrivato l’annuncio del ritrovamento del suo cadavere. Era scomparsa nel nulla in Valcamonica.

Mercoledì 12 luglio in Valcamonica, in provincia di Brescia, Giulietta Milanese ha fatto perdere le sue tracce. La donna di 85 anni era in vacanza insieme alla figlia. Per giorni i ricercatori hanno sperato di poterla ritrovare in vita.

Venerdì 21 luglio, invece, anche grazie all’aiuto di droni e cani molecolari, l’amara scoperta. I soccorritori hanno ritrovato la donna di 85 anni originaria di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona. Purtroppo senza vita.

La donna di 85 anni si trovava a Lozio, piccolo paese in provincia di Brescia. Doveva trascorrere lì le vacanze: con lei c’era la figlia. Secondo quanto ricostruito sommariamente dagli inquirenti, la signora era uscita per una passeggiata, ma non ha più fatto ritorno a casa.

La figlia, preoccupata perché non vedeva la madre rientrare in casa, ha lanciato subito l’allarme. Le ricerche sono subito partite, nella speranza di ritrovare la donna sana e salva. Dopo 9 giorni dalla scomparsa, l’amara notizia: l’anziana signora ha perso la vita.

Purtroppo i ricercatori hanno trovato il corpo di Giulietta Milanese ormai senza vita

A 9 giorni dalla scomparsa il corpo della donna è stato ritrovato senza vita. Droni e cani molecolari non hanno aiutato a capire dove fosse. Non si sa perché sia avvenuto il decesso. Bisogna capire se ha avuto un malore mentre camminava o se ha avuto, invece, un incidente.

Non si sa ancora se la Procura disporrà l’autopsia sul suo corpo. Non appena rilasceranno il nulla osta, i famigliari potranno riavere la salma per celebrare il suo funerale e dare alla donna l’ultimo saluto.