Giulio Gallera a Che Tempo che fa: “senza le condizioni adatte il 4 maggio la Lombardia non riapre” Giulio Gallera, ospite da Fabio Fazio a "Che Tempo che fa" chiarisce: "senza le condizioni adatte la Lombardia il 4 Maggio non riapre", ecco le misure richieste

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia, ospite nel programma di Rai Due, condotto da Fabio Fazio “Che tempo che fa”, ha chiarito che la Lombardia potrebbe non riaprire il 4 maggio se non saranno garantite le condizioni richieste dalla Regione

Sono tre le misure indispensabili richieste da Giulio Gallera per far ripartire in sicurezza la Lombardia: guanti, test sierologici e mascherine. L’uomo specifica: “Se non ci saranno queste condizioni non si riaprirà, si riaprirò solo nella massima sicurezza.

Tutti devono avere mascherine e quanti e deve essere misurata la temperatura prima di entrare al lavoro, e poi c’è il tema del trasporto pubblico. Se si realizzano queste condizioni riapriamo, sennò no”

Ovviamente, l’uomo ha anche specificato quali saranno le attività che potranno riaprire o meno nella fase 2, e ovviamente sono esclusi bar e ristoranti, soprattutto nella tarda ora.

“Sarà tutto scaglionato e con misure anticontagio. Questo significherà garantire massima sicurezza è evidente che non si riapriranno luoghi dove ci sono grandi assembramenti, i bar alla sera, i ristoranti, valuteremo le librerie e il resto sarà molto scaglionato con massime misure anticontagio, stiamo lavorando sulla sicurezza della vita quotidiana che sarà molto diversa”

“Abbiamo sempre seguito le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e lo faremo anche in questa fase, c’è un tavolo nazionale, condivideremo con il governo alcune posizioni, l’idea è aprire in sicurezza alcune attività”

Arrivati a questo punto dell’emergenza, a tutti ormai appare chiaro come confrontarsi con il virus. Si potrà sperare in una ripartenza solo se anche i cittadini collaboreranno a pieno regime con le indicazioni date dalle Regioni e dal Governo, è proprio nella fase 2 che la collaborazione di tutti è indispensabile per ricominciare ed evitare di tornare al punto di partenza