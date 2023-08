Tanta commozione per l’ultimo saluto a Giuseppe Cistulli, in occasione del funerale del bimbo di 4 anni che, purtroppo, è annegato mentre si trovava all’Acquapark di Monopoli, in provincia di Bari, in Puglia. La cerimoni funebre si è svolta presso la chiesa di Pezze di Greco, alla presenza di famigliari, amici, conoscenti e tanta gente comune che ha voluto dire addio al piccolo angelo volato in cielo troppo presto.

Giuseppe Cistulli è il bambino di 4 anni che ha perso la vita all’Acquapark Egnazia di Monopoli. La famiglia vive a Pezze di Greco, una frazione di Fasano: tutta la comunità si è stretta alla famiglia del piccolo angelo, sulle note della canzone Supereroi.

Tutta la comunità di Pezze di Greco ha partecipato ai funerali, che si sono svolti nel pomeriggio di sabato 12 agosto presso le chiesetta della confraternita, Santa Maria del Carmine. Presenti anche il sindaco Francesco Zaccaria e l’assessore Cisternino.

Don Donato Liuzzi ha officiato la cerimonia. Nell’omelia ha riportato anche una frase che la mamma del bimbo di 4 anni gli ha confidato: “È durata poco la gioia di essere madre”. Poi ha espresso parole di cordoglio nei confronti di una famiglia chiamata ad affrontare un lutto troppo grande.

Facciamo silenzio e affidiamo al Signore. Stiamo vicini e rispettiamo, piangiamo e diamo qualità di bene ai giorni della nostra vita.

Quando la piccola bara bianca è uscita dalla chiesa, i presenti hannof atto volare tanti palloncini uguali, sulle note della canzone Supereroi di Mr Rain. Un applauso ha accompagnato l’uscita del feretro, seguito dai famigliari più stretti.

Famigliari che hanno dovuto salutare il piccolo, deceduto in un parco acquatico di Monopoli. I Carabinieri della compagnia di Monopoli stanno indagando sul caso: hanno già acquisito le immagini riprese dalle telecamere interne.