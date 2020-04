Giuseppe Conte precisa su passeggiate con i figli: “consensi solo per il genitore che va a fare spesa”

Ieri sera, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte è apparso in diretta Facebook per annunciare le misure del nuovo DPCM: nulla di invariato, tranne la proroga, le attuali stretta andranno avanti almeno fino al 13 aprile

Dopo la conferenza stampa il Presidente del Consiglio ha risposto ad alcune domande di diversi giornalisti. Uno di loro ha chiesto al Premier come andasse interpretata la circolare del Viminale in cui si contendono passeggiate genitori-figli

“Noi non abbiamo affatto autorizzato, c’è stata questa circolare interpretativa del Viminale del 31 Marzo. Non abbiamo affatto autorizzato l’ora del passeggio con i bambini, questo lo vorrei chiarire.

In fase di interpretazione, abbiamo semplicemente detto che se ci sono figli minori quando un genitore va a fare la spesa, siccome i bambini sono gli unici che non possono uscire, si può consentire anche l’accompagno di un bambino

Ma questo non deve essere l’occasione per un genitore di andare a spasso e di avere come dire un allentamento delle misure restrittive. Come ho già detto noi dobbiamo assolutamente preservar questo regime, proprio adesso che si iniziano a vedere i primi effetti positivi, non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione, e la soglia di guardia.”

Anche sulla sospensione delle sedute allenamento il Premier è stato chiaro: “L’unica novità in realtà che abbiamo introdotto, in questo nuovo DPCN che ricordiamo prevede le stesse misure del precedente ma è in vigore fino al 13 Aprile, è che sospendiamo anche le sedute di allenamento degli atleti, quindi sospendiamo anche le sedute di allenamento onde evitare he delle società sportive, possano prendere come dire l’esecuzione tra virgolette della prestazione sportiva anche semplicemente nella forma di un allenamento.

Non sono più consentite ovviamente sedute di allenamento tanto più collettive negli impianti delle società, ovviamente gli atleti non significa che non dovranno più allenarsi, lo faranno in forma individuale