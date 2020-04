Giuseppe Conte alle 20.20 presenterà il nuovo DPCM per la fase 2 Giuseppe Conte, questa sera alle 20.20 parlerà di nuovo agli Italiani illustrando un piano dettagliato per la fase 2: uscirà un nuovo DPCM

Questa sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà di nuovo agli Italiani spiegando ed illustrando il nuovo DPCM pronto per la fase 2: proprio qualche ora fa il Premier ha rilasciato un’intervista spiegando, a grandi linee, cosa accadrà dal 4 maggio in poi

Il Presidente ha infatti spiegato che proprio in queste ore si sta lavorando al piano per la ripartenza, specificando che “non possiamo protrarre oltre questo lockdown: rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese”

Questa sera si parlerà di tutti gli ambiti di interesse, il Governo spiegherà come il comparto manifatturiero ed edile potrà ripartire con norme ben precise. Gli spostamenti, seppur con dei limiti, saranno concessi anche per far visite ai parenti ma evitando gli assembramenti

Per quanto riguarda bar e ristoranti, al momento, continueranno a fare ordini da asporto senza riaprire i locali mentre per parrucchieri ed estetisti non si prevede ancora un’apertura fino a giugno

I trasporti pubblici, che non si sono mai fermati, continueranno come sempre ma chiunque salirà a bordo dovrà essere munito di mascherine e guanti, anche se ci sarà da capire come poter arginare un numero massimo di passeggeri ovviamente si dovranno evitare gli affollamenti sui mezzi

L’attività motoria e sportiva ripartirà dal 4 maggio, sarà possibile fare sport ma solo individualmente, come la corsa anche lontano dai 200mt da casa e il tennis.

Per quanto riguarda la necessità dell’autocertificazione il Premier spiega: “Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma stiamo studiando un allentamento delle attuali, più rigide restrizioni. Ho già anticipato che non sarà un “libera tutti”. Faremo in modo di consentire maggiori spostamenti, conservando, però, tutte le garanzie di prevenzione e di contenimento del contagio”

E anche per i genitori arrivano delle notizie: “Nel decreto in preparazione saranno previste misure specifiche di sostegno per i genitori che hanno figli a casa: congedo straordinario e bonus babysitting”