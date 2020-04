Giuseppe Conte pronto ad illustrare il piano per la fase 2 Giuseppe Conte fa sapere ai cittadini, con un lungo post su Facebook, che entro quesa settimana illustrerà il piano per la fase 2: rischio per il 4 maggio

Giuseppe Conte, con un lungo post su Facebook, ha annunciato che è pronto il piano per la fase 2, che ricordiamo inizierà il 4 maggio. Tuttavia, alcune notizie potrebbero non piacere ai cittadini, sembra infatti che alcune ripartente sono state sospese e come era facile prevedere la ripartenza sarà graduale e a scaglioni

“Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma. Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio”

“In questa fase non possiamo permetterci di agire affidandoci all’improvvisazione. Non possiamo abbandonare la linea della massima cautela, anche nella prospettiva della ripartenza. Non possiamo affidarci a decisioni estemporanee pur di assecondare una parte dell’opinione pubblica o di soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche Regioni”

“L’allentamento delle misure deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato. Dobbiamo riaprire sulla base di un programma che prenda in considerazione tutti i dettagli e incroci tutti i dati. Un programma serio, scientifico. Non possiamo permetterci di tralasciare nessun particolare, perché l’allentamento porta con sé il rischio concreto di un deciso innalzamento della curva dei contagi e dobbiamo essere preparati a contenere questa risalita ai minimi livelli, in modo che il rischio del contagio risulti ‘tollerabile’ soprattutto in considerazione della recettività delle nostre strutture ospedaliere”

Il Premier poi prosegue spiegando che non è possibile riaprire davvero il 4 Maggio, e che anche se si entrerà nella fase 2 le misure saranno comunque molto restrittive e purtroppo spegne un po’ le speranze dei cittadini che speravano in una ripartenza più accelerata

“Molti cittadini sono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto. Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto. Subito. Ripartiamo domattina. Questo Governo ha messo al primo posto la tutela della salute dei cittadini, ma certo non è affatto insensibile all’obiettivo di preservare l’efficienza del sistema produttivo. Ma una decisione del genere sarebbe irresponsabile. Farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qui. Tutti insieme”.