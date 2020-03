Giuseppe Conte: “sarò inflessibile, mi batterò fino all’ultima goccia di sudore e fino all’ultimo grammo di energia” Il Premier Conte ha voluto dire altro sul suo profilo: "su questo sarò inflessibile, mi batterò fino all'ultima goccia di sudore"

Dopo la diretta di ieri 28 marzo, delle ore 19:30, di Giuseppe Conte andata in onda da Palazzo Chigi, il premier ha voluto pubblicare sul proprio profilo ufficiale, un altro video, per sottolineare a tutti gli italiani che lui farà di tutto: “Sarò inflessibile, mi batterò fino all’ultimo grammo di energia. È un’emergenza inaudita, dobbiamo fare tutto quello che serve per i nostri cittadini.

Quello che io mi permetto di dire, su questo sarò inflessibile, su tutti i dibattiti di questo mondo, ma qui c’è un appuntamento con la storia. L’Europa deve dimostrare se è all’altezza di questa chiamata della storia. La storia non avverte quando arriva, soprattutto con un’emergenza così inaudita, inopinata, inaspettata da tutti. È uno shock simmetrico che riguarda tutti i sistemi economico-sociali degli Stati membri.

Io non passerò alla storia come colui che non si è reso responsabile di quello che andava fatto per i cittadini europei. Mi batterò fino all’ultima goccia di sudore e il fino all’ultimo grammo di energia, per ottenere una risposta europea forte vigorosa, coesa”.

Durante la conferenza stampa delle 19:30, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha parlato di tutti coloro che si trovano in difficoltà economica, in questo momento di emergenza sanitaria. Ha parlato delle agevolazioni e che verranno disposti 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà comunale.

Diverse domande potranno essere effettuate sul sito dell’Inps a partire dal prossimo primo aprile.

Il Premier ha anche risposto ad una domanda riguardo la riapertura delle scuole e la riapertura delle attività produttive adesso chiuse, perché non di prima necessità.

Ha sottolineato il fatto che la risposta è sempre la stessa, ripetuta più volte. Adesso non è ancora possibile valutare una data. È cosa certa che le restrizioni andranno oltre il 3 aprile, la data principalmente stabilità. Ad oggi però, il Governo non è ancora in condizioni e non ha ancora tutti i dati per operare una valutazione.