L'operaio stava lavorando in una casa di Patti, in provincia di Messina. Improvvisamente è caduto da un ponteggio ed è rimasto infilzato su un paletto

Purtroppo per lui non c’era più niente da fare. Giuseppe Milici perde la vita sul lavoro a Patti, mentre lavorava per la ristrutturazione di una casa nella città in provincia di Messina, in Sicilia. L’operaio è caduto da un ponteggio ed è finito infilzato su un paletto. A nulla sono valsi i tentativi, anche dei colleghi, di salvare la sua vita. Si tratta dell’ennesimo decesso di un lavoratore sul posto di lavoro.

Si chiamava Giuseppe Milici l’operaio edile di 56 anni che ha perso la vita mentre eseguiva dei lavori alla facciata di una casa tra le contrade Agliastri e Mustazzo a Patti, in provincia di Messina, in Sicilia.

L’uomo è caduto da un ponteggio sistemato a circa un metro e mezzo d’altezza. Cadendo è finito infilzato su un paletto di ferro. Purtroppo l’operaio edile è deceduto sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di soccorrerlo e salvargli la vita.

La Procura di Patti ha già aperto un’inchiesta sul suo caso e i Carabinieri stanno indagando, interrogando anche eventuali testimoni per capire cosa possa essere successo all’uomo di 56 anni e perché è caduto da quell’altezza.

Purtroppo il settore edile è uno dei più colpiti, insieme a quello dei Trasporti e del Magazzinaggio, delle Attività Manufatturiere e del Commercio, come emerso da un’indagine dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering.

Giuseppe Milici perde la vita sul lavoro: l’ennesimo decesso di un lavoratore in Italia

Al 31 luglio scorso sono stati 559 i lavoratori deceduti in Italia sul posto di lavoro, in particolare nei cantieri del nostro paese. Nei primi sette mesi del 2023 430 lavoratori hanno perso la vita sul luogo dove operavano, con un incremento del 4,4% rispetto all’anno scorso. Mentre 129 mentre andavano a lavorare.

Fonte foto da Pixabay

La maglia nera va alla Lombardia, con 74 morti bianche. La regione del Nord è seguita da Veneto (40), Lazio (36), Campania e Piemonte (33), Emilia Romagna (31), Puglia (29), Sicilia (26), Toscana (21), Abruzzo (16), Marche (14), Umbria e Calabria (13), Friuli Venezia Giulia (12), Trentino Alto Adige e Liguria (11), Sardegna (10), Basilicata (5) e Valle d’Aosta e Molise (1).