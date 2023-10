Gli audio inediti di Alessia Pifferi, inviati ad un’amica: emerse altre bugie della madre che ha lasciato morire di stenti la piccola Diana

La trasmissione televisiva Iceberg Telelombardia ha diffuso dei messaggi audio inediti di Alessia Pifferi, inviati ad un’amica nei giorni precedenti al ritrovamento della piccola Diana. La bambina di 18 mesi è morta di stenti, dopo che la madre l’ha abbandonata in casa da sola per sei lunghi giorni.

Alessia Pifferi, nei messaggi audio, si è finta indaffarata, immersa nei preparativi del battesimo della piccola Diana. Ha raccontato alla sua amica di aver preparato tutte le bomboniere e di essere pronta per quella festa tanto attesa. Nei giorni successivi, le ha inviato degli aggiornamenti. Il battesimo era andato alla grande, era felice e stava aspettando di ricevere le foto. Ma quel battesimo, come accertato dagli inquirenti e confessato dalla stessa imputata, non è mai avvenuto.

Il battesimo di Diana è andato benissimo. Adesso mi girano le foto perché con il telefono ne abbiamo fatte poche e qualcuna ce l’hanno fatta. Non so come sono venute. Spero bene… incrociamo le dita. Comunque è andato tutto bene, tutto splendido.

Io e bergamasco ci siamo rimessi insieme, ci stiamo provando. Mi auguro con tutto il cuore che con lui adesso le cose possano funzionare alla grande, come sembra che stanno andando. E tornare subito, con il suo tempo, a casa sua perché comunque io voglio andare via di qua. Non è più fattibile stare con la mia famiglia.

La donna aveva pianificato tutto. Organizzare un finto battesimo, con tanto di bomboniere da dare in seguito ad amici e parenti, per ottenere dei soldi. Le servivano per affittare una limousine e fare un grande regalo al suo compagno di Leffe. La donna ha ammesso di aver anche avuto rapporti a pagamento, per ottenere più denaro.

Come ha raccontato, sempre per messaggio, alla sua amica, lei e l’uomo di Leffe erano tornati insieme e lei sperava che quella volta sarebbe andata come aveva sempre sognato. Voleva andare a vivere da lui, sperava che quel giorno in limousine (come ha rivelato il legale) lui le chiedesse di sposarla. Ma quel 14 luglio del 2022, quando è partita per Leffe con il lussuoso mezzo, Alessia Pifferi ha lasciato Diana a casa da sola, a soli 18 mesi, senza cibo e senza acqua. Non si è preoccupata della sua bambina. Quando è tornata a casa, il successivo 20 luglio, per la bambina non c’era più nulla da fare.