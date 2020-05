Gli dissero che doveva licenziare i suoi operai, ma sorprese tutti Tutti i lavoratori si aspettavano il rinnovo del contratto, ma invece al capo reparto, dissero che doveva licenziare tutti i suoi operai, ma sorprese tutti con la sua umanità

Adam Lewis era coordinatore di un gruppo di ricerca. Il suo progetto aveva dato lavoro a diverse persone, ma da un giorno all’altro si ritrovò con il duro compito di dover licenziare tutti i suoi operai. Adam però sorprese tutti, nella sua carriera passata nei Marines, aveva imparato che la comprensione e l’umanità sono due fattori fondamentali nella vita ed era molto turbato dal compito che gli era stato assegnato.

Dal momento in cui gli era stata comunicata la notizia, non ha fatto altro che pensare a come poteva informare i suoi colleghi, che presto sarebbero rimasti senza lavoro. Alcuni di loro avevano pesanti mutui da pagare, altri necessitavano di cure mediche in famiglia, Adam conosceva bene la situazione di ognuno di loro.

Finalmente gli venne un’idea che poteva aiutare queste persone. Si presentò come al solito, radunò tutti gli operai e senza perdere troppo tempo, arrivando dritto al punto, disse loro che avevano perso il lavoro, poiché c’era stato un taglio ai fondi per proseguire con il progetto.

Ma queste non furono le sue uniche parole, chiese a tutti di presentarsi il giorno successivo perché aveva deciso di arricchire il curriculum di ognuno dei suoi dipendenti.

Ma questa non fu l’unica dichiarazione, infatti Adam disse che l’indomani avrebbe anche scritto una lettera di raccomandazione per ognuno di loro. Dopo questa comunicazione gli operai tornarono a casa, ma non erano abbattuti o troppo tristi come ci si poteva immaginare.

Il giorno successivo, tornarono tutti, e nel giro dell’intera giornata, tutti avevano un curriculum eccellente una stimolante lettera di raccomandazione scritta dal loro capo Adam.

La giornata fu anche piuttosto piacevole, dato che Lewis ordinò anche delle pizze per tutti che mangiarono al lavoro e a fine giornata pago da bere a tutti per un ultimo addio.

In pochi giorni, con grande sorpresa, Adam cominciò ad avere notizie dei suoi ex colleghi, i quali, mano a mano gli annunciavano di essere stati assunti in altre aziende. Nel giro di un paio di settimane, tutti avevano trovato una nuova occupazione e ringraziarono Adam per il piccolo grande gesto di umanità che aveva avuto verso tutti loro.

A volte basta un po’ di empatia e un piccolo gesto per cambiare la vita degli altri in meglio, anche quando sembra che la sorte non sorrida.