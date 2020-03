Gli effetti della quarantena sul pianeta Tutti sono al corrente di ciò che sta accadendo a livello sociale ed economico, ma in tutta la drammatica situazione che stiamo vivendo sta avvenendo anche un cambiamento positivo, ecco le informazioni che giungono dall'Agenzia spaziale europea

Di fronte alle misure adottate in questi tempi difficili, la popolazione italiana e non solo rimane in quarantena, i luoghi più popolari per i turisti di tutto il mondo sono diventati un deserto. L’isolamento dei cittadini che escono solo per acquistare beni di prima necessità, medicine o andare in centri sanitari, ha permesso di ridurre le devastazioni dell’inquinamento.

A Venezia ci sono stati cambiamenti importanti, come la chiarezza dell’acqua che ora sembra completamente cristallina. Sono state diffuse immagini di cigni nuotare serenamente lungo i canali.

Venezia è una delle città più emblematiche e popolari per i turisti in Italia, le gite in gondola sui suoi canali sono una delle attività preferite dai visitatori.

Ma da quando le attività si sono fermate, l’acqua che aveva perso la sua chiarezza è diventata di nuovo trasparente. E’ più pulita e gli animali che erano stati costretti a lasciare il sito a causa delle devastanti conseguenze della contaminazione sono di ritorno.

Nelle fotografie pubblicate sui social network puoi vedere come i pesci nuotano nei canali. Marco Contessa, è uno degli utenti che ha condiviso le foto evidenziando che la bellezza del luogo e la presenza di animali erano le stelle di un sito che era stato utilizzato per decenni dall’uomo.

Piccoli pesci nuotano nelle acque cristalline dei canali che in precedenza erano scure e disseminate di detriti, ha descritto la vista in qualche modo sorprendente, dicendo che non aveva mai visto Venezia così.

“In questi giorni il traffico a Venezia è stato quasi assente. La città non ha fogne, quindi tutto fluisce normalmente nei canali, compresi detergenti e cosmetici. Grazie alla quarantena, stiamo vivendo un ambiente più pulito ”, ha scritto Marco.

Martina Bettoni, un’altra residente del luogo, ha scritto: “ Vedere così tanti pesci nei canali era estremamente raro prima della quarantena. Spero che impariamo qualcosa di positivo da questo tragico momento, e che quando tutto questo sarà finito, Venezia possa essere in grado di trovare un equilibrio tra la folla di turisti e la pulizia.”

Alcune immagini sono state catturate su Burano, un’isola nella laguna di Venezia che gli animali non avevano mai abbandonato.

L’Agenzia spaziale europea ha mostrato una drastica riduzione dell’inquinamento atmosferico nel paese da quando è iniziato il periodo di isolamento.

Alcuni sostengono che in tutta la drammatica situazione che stiamo vivendo, almeno il pianeta sta riuscendo ad avere un attimo di respiro. È un modo di vedere un aspetto positivo nel mezzo di così tanto dolore a causa delle perdite causate dalla pandemia.