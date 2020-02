Gli oggetti sul soffitto Entra in casa, alza lo sguardo verso il soffitto e ci trova attaccati i suoi occhiali, una scarpa e il telecomando. Migliaia di persone sono rimaste a guardare ma alla fine l'uomo ha scoperto quello che stava accadendo

Essere padre non è facile. Anche se li amiamo con tutto il cuore, a volte i figli possono tirarci fuori dai gangheri e farci alzare gli occhi al cielo chiedendo pietà per i loro scherzi senza fine. Di recente, un giovane ha deciso di fare il dispettoso lasciando suo padre privo di sensi, facendogli credere che stava perdendo la sanità mentale.

Il cattivo e intelligente SeamanTheSailor decise di portare suo padre quasi sull’orlo della follia, nascondendo i suoi averi e aggiungendo un altro oggetto ogni giorno se non avesse scoperto dove fosse il precedente, a titolo di punizione per non guardare oltre l’ovvio.

Tuttavia, il giovane non aveva nascosto cose da nessuna parte in particolare… questo genio malvagio decise di essere un po’ creativo e attaccare gli oggetti del padre sul soffitto. Fortunatamente, ha documentato tutto e pubblicato le foto su Internet, perché altrimenti qualcuno dovrebbe attaccare le cose di suo padre al soffitto?

“Ho incollato gli occhiali di mio padre sul soffitto. Per ogni giorno che non capisce dove si trovano, aggiungerò un altro dei suoi effetti personali ” , ha scritto SeamanTheSailor.

Di fronte a questo scherzo senza precedenti, molti utenti di Internet erano preoccupati per il povero papà e si confrontavano con il giovane per aver nascosto qualcosa di importante come i suoi occhiali. Ma a quanto pare Seaman non è poi così cattivo. “Sono i suoi occhiali da lettura, non sono così cattivo ” , ha detto il giovane birichino.

Il giorno dopo aver incollato gli occhiali, era tempo di nascondere il supporto del telefono. Gli utenti di Internet non vedevano l’ora di sapere quale altro oggetto avrebbe aggiunto alla collezione di oggetti sul soffitto. Il terzo giorno è stata aggiunta una scarpa all’elenco degli oggetti smarriti. Il padre aveva un altro paio di scarpe, quindi era ancora sano di mente, ma non riusciva a immaginare il prossimo colpo di suo figlio.

Il ragazzino voleva aggiungere alla sua collezione un articolo così importante per la vita di suo padre, che non poteva fare a meno di impazzire e finalmente guardare il soffitto. Dopo molte riflessioni, concluse che questo oggetto era l’amato telecomando della televisione, qualcosa di piccolo ma vitale per l’esistenza di qualsiasi genitore.

Quindi, il quarto giorno, il telecomando si unì agli altri oggetti sul soffitto, fu l’ultimo tra i divertimenti del giovane. Il quinto giorno, si vedevano solo i resti di nastro adesivo. La “caccia” era finita, il giovane era stato sconfitto ed era in gravi difficoltà.”

“Beh, è ​​stata una bella battuta, ma tutto deve finire. Si è molto arrabbiato, ma poi abbiamo bevuto un succo insieme e gli ho mostrato tutti i commenti nei miei post “, ha detto Seaman. A volte i giovani possono essere estremamente creativi con i loro scherzi, ma non c’è nulla che l’esperienza di un padre non possa scoprire.