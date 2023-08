Cinque persone potranno vivere grazie agli organi del bambino di 9 anni che ha perso la vita dopo la puntura di un calabrone. Un gesto commovente quello dei suoi genitori, nonostante l’immenso dolore, che permetterà ad altri pazienti di poter andare avanti con la propria vita.

Il cuore è stato trapiantato a un bambino all’ospedale di Bologna, i polmoni all’ospedale di Padova, i reni alle Molinette di Torino a due persone adulte e il fegato in Piemonte, ad un paziente malato di cirrosi. Queste persone potranno continuare a vivere grazie al gesto della famiglia del bambino di 9 anni e porteranno per sempre un pezzetto di lui dentro il loro corpo e anche nel loro cuore.

Il decesso del bambino di 9 anni

Il bambino di 9 anni si trovava in vacanza con i suoi genitori a Costa Vescovato, uno dei luoghi in cui la sua mamma aveva trascorso bellissimi momenti dell’infanzia. Improvvisamente, ha iniziato a mostrare segni di malessere. Era andato in shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone al collo.

I medici hanno cercato di fare il possibile, ma poco dopo l’arrivo all’Ospedale Infantile di Alessandria, sono stati costretti a dichiarare il decesso celebrale.

La reazione allergica è stata così potente che il bambino non si sarebbe salvato neanche se fosse stato vicino all’ospedale e trattato subito.

Questa la tristissima notizia che i medici hanno comunicato alla famiglia. I due genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi e hanno riportato la salma in Germania.

L’intervento e le parole del Primo Cittadino

Anche il Sindaco è sconvolto, ha fatto sapere di essere intervenuto nella zona per individuare ed eliminare tutti i nidi di calabroni e vespe. Tuttavia, nel campeggio dove si trovava il minore con la sua famiglia, non sono stati trovati nidi. Probabilmente si è trattato di un calabrone di passaggio.