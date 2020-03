Gonzalo Higuain, Pjanic e Khedira non rispettano la quarantena: i giocatori della Juventus tornano a casa Gonzalo Higuain, il calciatore argentino della Juventus, non ha rispettato i 14 giorni di quarantena ed è volato a casa, con lui anche Khedira e Pjanic

Gonzalo Higuain, Sami Khedira e Miralem Pjanic non hanno rispettato la quarantena: i tre giocatori della Juventus, in isolamento dopo la positività di Daniele Rugani al Coronavirus, hanno fatto ritorno dalle proprie famiglie nei loro paesi di origine

Il primo ad essere stato fermato sembra essere stato Gonzalo Higuain, l’argentino si è presentato all’aeroporto di Torino Caselle la scorsa notte, con lui aveva una certificazione medica con scritto di essere negativo al COVID-19

Lì, ad attenderlo, c’era un jet privato, ma senza nessuna fuga: emerge ora che la società era al corrente dello spostamento di Gonzalo Higuain, l’attaccante è infatti tornato dalla madre che risulta essere gravemente malata.

Gli agenti della Polaria, scrupolosi, hanno comunque avvertito il club torinese. Da settimane infatti si stanno controllando a tappeto arrivi e partenze in tutti gli aeroporti di Italia. Nel caso del calciatore non hanno potuto fare altro che autorizzare il volo.

Per tornare in Argentina comunque il calciatore dovrà fare diverse tappe, fermandosi prima in Francia. Cristiano Ronaldo è in isolamento volontario a Madeira, in Portogallo, anche lui era tornato a casa per assistere la madre che di recente ha avuto un ictus

Miralem Pjanic è tornato in Lussemburgo mentre Sami Khedira è tornato in Germania, tutti e tre hanno informato la Juventus di volersi ricongiungere con le famiglie dopo l’esito negativo del tampone da COVID-19, questo infatti fa sapere Giovanni Albanese con un Tweet

Dopo il caso di positività di Daniele Rugani e della sua compagna incinta, anche Blaise Matuidi è risultato positivo. Sono tutti asintomatici e in buone condizioni e si trovano in isolamento volontario nelle proprie abitazioni