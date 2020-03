Grandi notizie per la comunità medica globale Grandi notizie per la comunità medica globale. Il secondo paziente al mondo è guarito dalla malattia che ha spaventato la popolazione mondiale negli anni 80 e 90. In decenni non era mai stata trovata una cura, in grado di guarire un soggetto malato

Grandi notizie per la comunità medica globale. Abbiamo recentemente appreso del secondo caso di eradicazione del virus dell’immunodeficienza acquisita-HIV (AIDS), questa volta in un paziente di origine venezuelana che vive a Londra, in Inghilterra.

Un anno fa è stato riferito che l’HIV – il virus che causa la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) – è stato eliminato con successo in questo paziente, che si è identificato come Adam Castillejo, e ora è stato confermato che è ancora libero dal virus, più di 30 mesi dopo l’interruzione della terapia antiretrovirale.

L’uomo stesso ha preso la decisione di rendere pubblica la sua identità e il suo caso, ed è, insieme anche noto come “il paziente di Berlino”, Timothy Brown , la seconda persona al mondo a sconfiggere questa terribile malattia. Timothy Brown è il primo paziente registrato a battere l’HIV

Nel 2011, Timothy Brown è stata la prima persona a essere guarita dall’HIV, tre anni e mezzo dopo aver ricevuto un trattamento simile a quello di Castillejo. Tuttavia, è ancora troppo presto per rivendicare la vittoria. Nonostante l’importanza di queste pietre miliari, gli esperti avvertono che il trattamento ricevuto è molto rischioso e non può essere applicato genericamente per trattare tutti i casi.

È un trattamento basato su cellule staminali di donatori speciali che hanno un gene che li protegge dall’HIV. Sia Brown che Castillejo ricevettero questo trattamento, non per combattere la sindrome, ma per curare il cancro, ma la cura si estese all’HIV.

“I trapianti di cellule staminali sembrano impedire al virus di replicarsi all’interno del corpo sostituendo le cellule del sistema immunitario del paziente con cellule donatrici che resistono all’infezione da HIV”, ha affermato la direttrice della BBC Health Michelle Roberts.

La verità è che, secondo i suoi medici, il venezuelano, ora noto come “il paziente di Londra”, non ha segni attivi di infezione rilevabile nel suo sangue, seme o tessuti ed è privo di virus. Ravindra Kumar Gupta dell’Università di Cambridge ha detto “Questo rappresenta quasi certamente la cura per l’HIV” , ha affermato la ricercatrice principale Ravindra Kumar Gupta dell’Università di Cambridge.

Tuttavia, secondo Roberts, direttore della BBC Health, questa è una “terapia aggressiva”, utilizzata principalmente per curare il cancro. Ha aggiunto che gli attuali farmaci per l’HIV sono ancora molto efficaci , il che significa che le persone colpite possono vivere una vita lunga e sana senza ricevere questo trattamento specifico.

Da parte sua, il professor Gupta ribadisce l’importanza di tenere presente che questa procedura di guarigione è ad alto rischio e viene utilizzata solo come ultima risorsa per i pazienti affetti da HIV che hanno anche neoplasie ematologiche potenzialmente letali.

Tuttavia, i medici vedono una finestra aperta per sperare nel caso di Castillejo, dal momento che usando questa terapia genica, forse la cura definitiva potrà essere trovata molto presto. Con la diagnosi di HIV all’età di 23 anni, oggi, a 40 anni, Adam ha dovuto percorrere una dura strada per la guarigione, che includeva quasi un decennio di trattamenti estenuanti.

Oltre all’HIV, gli era stato anche riscontrato un linfoma e doveva sottoporsi a radioterapia. Per questo motivo, è stato scelto per vedere se, oltre a curare il suo cancro, potesse anche eliminare il virus. Congratulazioni per questa svolta per la salute e per questo fortunato paziente, che era nel posto giusto, e probabilmente al momento giusto quando è avvenuto il miracolo della medicina.