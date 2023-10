Un gravissimo incidente è quello che è avvenuto nella notte tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre ad Acerra. Purtroppo due genitori dopo essere stati sbalzati fuori dal veicolo, hanno perso la vita. I due bambini che erano dietro, sono ricoverati in gravi condizioni.

Gli agenti intervenuti ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e sopratutto le eventuali responsabilità. Sembrerebbe che un uomo è risultato positivo ai test tossicologici.

Secondo le informazioni rese note da alcuni quotidiani locali, il dramma si è consumato intorno alle 2 di notte tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. Precisamente in via Volturo, ad Acerra, in provincia di Napoli.

La famiglia da ciò che è emerso era a bordo di una Fiat 600, ma non è ancora chiaro dove erano diretti. Molto probabilmente nella loro abitazione.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrati frontalmente con una Opel Astra. Alla guida di questa seconda auto c’era un uomo di 40 anni, residente in quello stesso comune.

Tuttavia, a causa della violenza dell’impatto, la coppia che era seduta nei sedili posteriori, è stata sbalzata fuori dal veicolo. Sono finiti in un terreno privato che costeggia la carreggiata. I passanti nel vedere la gravità del sinistro, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi.

Incidente ad Acerra: cosa è emerso sull’accaduto

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia, che a loro volta hanno chiesto il tempestivo intervento anche dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno lavorato a lungo per lavorare i piccoli dalle lamiere del loro veicolo.

I sanitari purtroppo, non sono riusciti a fare nulla per i due genitori, ma hanno potuto solo constatare i loro strazianti decessi. I bambini ora sono ricoverati all’ospedale Santobono, nel reparto di terapia intensiva e le loro condizioni risultano essere molto gravi.

L’uomo che invece era alla guida della Opel Astra, è stato sottoposto subito agli accertamenti di routine. Da ciò che è emerso sembrerebbe che è risultato positivo al drug-test. Per questo gli agenti hanno disposto il suo fermo e lo hanno indagato per il reato di delitto stradale.