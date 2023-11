Un nuovo gravissimo sinistro è quello che è avvenuto sulla Bazzanese, nella serata di lunedì 6 novembre. Purtroppo ad avere la peggio una 19enne ed altre 4 persone sono ora ricoverate in ospedale, in condizioni molto gravi. Tra questi c’è anche una bambina di 11 anni.

Gli agenti intervenuti sul posto al momento stanno lavorando per ricostruire la dinamica, ma soprattutto per capire di chi sono le responsabilità di questo incidente che ha visto coinvolti ben tre veicoli.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di lunedì 6 novembre. Precisamente sulla Bazzanese, nella zona di Zola Pedrosa, nella provincia di Bologna.

Al momento la ricostruzione di ciò che è accaduto è ancora frammentaria e non si conoscono nemmeno le generalità della ragazza che purtroppo ha perso la vita.

Da ciò che è emerso una delle persone coinvolte, a causa di un guasto al suo veicolo, è scesa in strada. Successivamente un mezzo arrivato poco dopo lo ha travolto e da qui la carambola.

Sono ben 3 i mezzi coinvolti. Dovrebbero esserci un Tir, una macchina ed anche uno scooter. I soccorritori intervenuti sul posto, hanno dovuto lavorare a lungo per aiutare le persone, ma sin da subito si sono resi conto che la situazione era molto grave.

Il decesso della 19enne dopo il sinistro

Per la ragazza che aveva solamente 19 anni, i medici non hanno potuto fare nulla. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso sul luogo in cui è avvenuto il grave sinistro.

Altre 4 persone ora risultano essere ricoverate in ospedale, in condizioni molto gravi. Tra queste risulta esserci anche una bambina di appena 11 anni.

Lo scorso 23 ottobre, in quella stessa strada anche Lara Cattani e Tiziana Brucato di 51 e 30 anni, hanno perso la vita. Erano rispettivamente zia e nipote, che si sono scontrate frontalmente contro un tir. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave sinistro.