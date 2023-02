Grave lutto per Sergio Mattarella, annullati tutti gli impegni

Grave lutto per Sergio Mattarella, è venuto a mancare nella notte il suo medico personale Francesco Pitrolo. La notizia è stata data dal Quirinale e per il grave lutto il presidente della Repubblica ha annullato tutti gli impegni.

Francesco Pitrolo aveva 71 anni ed è scomparso nella notte tra domenica e lunedì in modo improvviso mentre riposava nella sua residenza al Quirinale. È stato il medico personale di Mattarella sin dal primo giorno da presidente ed ovviamente era. stato riconfermato anche per il secondo mandato.

Uniti anche da una grande amicizia, Francesco seguiva Mattarella anche nelle visite all’estero. Dato il grave lutto il Quirinale ha annullato tutti gli impegni della giornata.

Ieri Mattarella avrebbe dovuto presenziare a Roma alla Giornata nazionale del personale sanitario e socio-sanitario, un impegno particolarmente importante per via del ricordo delle vittime della pandemia di Covid. Inoltre, è stato assente alla presentazione del rapporto dell’associazione Italiadecide.

Francesco Pitrolo lascia la moglie Yvonne e la figlia Flora. Con Mattarella condivideva anche le origini siciliane. Dopo alcuni corsi di specializzazione seguiti negli Stati Uniti, Pitrolo era tornato a Palermo dove era diventato direttore dell’Unità di cardiologia dell’Ospedale Cervello. Nel novembre del 2021, proprio Mattarella lo aveva insignito del cavalierato di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

“Non posso fare a meno di ringraziare i miei colleghi del reparto, professionalmente bravi, appassionati e molto coesi, che mi hanno permesso, nonostante il difficilissimo momento che ci ha visti in prima linea, di svolgere l’attività presso la presidenza della Repubblica. Senza di loro non ce l’avrei fatta” – disse nel momento in cui ricevette il premio 2 anni fa.

Insomma grave perdita per il presidente della Repubblica anche perché tutto è avvenuto in modo improvviso. Questo ha turbato molto Sergio Mattarella che ha preferivo chiudersi nel dolore annullando ogni evento pubblico anche per stare vicino alla famiglia del medico.