Gravissimo lutto nel cinema, l’amatissima attrice è morta: il triste annuncio arriva dalla famiglia

Venerdì 20 settembre, nella tranquillità della sua casa a Hillsborough, California, si è spenta per cause naturali Kathryn Crosby, cantante, attrice e vedova della leggenda di Hollywood Bing Crosby. Avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 25 novembre. L’annuncio della sua scomparsa, dato da un rappresentante della famiglia, lascia un vuoto nel mondo del cinema e dello spettacolo.

Nata come Olive Kathryn Grandstaff a Houston, Texas, il 25 novembre 1933, Kathryn si è distinta sin da giovane per la sua bellezza e il suo talento. Dopo essersi laureata alla University of Texas di Austin, ha vinto un concorso di bellezza, aprendo le porte alla sua carriera cinematografica. Il suo primo grande passo avvenne con un provino accanto all’attore William Holden, che segnò l’inizio di una lunga carriera sul grande schermo.

Il cinema ha presto accolto il suo talento, sotto lo pseudonimo di Kathryn Grant, in numerosi film di successo. Tra i più celebri ricordiamo Il settimo viaggio di Sinbad del 1958, in cui interpretava la principessa Parisa, e il thriller giudiziario Anatomia di un omicidio del ’59, diretto da Otto Preminger, accanto a James Stewart. Lavorò anche in diversi noir, diretti dal regista Phil Karlson. La sua versatilità la portò a interpretare ruoli diversi, dal trapezista nel dramma Il grande circo, 1959, a parti in serie televisive come Father Knows Best.

L’incontro con Bing Crosby cambiò radicalmente la sua vita. Nel 1953, mentre lavorava come editorialista di spettacolo e collaborava con il dipartimento costumi della Paramount, incontrò Bing sul set di White Christmas. Fu l’inizio di una storia d’amore destinata a durare una vita. I due si sposarono il 24 ottobre 1957 a Las Vegas, nonostante i 30 anni di differenza che li separavano. Rimasero insieme fino alla morte di Bing nel 1977.

Dalla loro unione nacquero tre figli, che rappresentarono per Kathryn il cuore della sua vita dopo il ritiro dalle scene per dedicarsi alla famiglia. Dopo la scomparsa di Bing, Kathryn continuò a coltivare la sua passione per l’arte e il teatro, recitando in diverse pièce teatrali e conducendo The Kathryn Crosby Show. La sua presenza sullo schermo restò legata indissolubilmente a quel magico periodo in cui Hollywood brillava di stelle come lei e il marito.

Parallelamente alla sua carriera cinematografica, Kathryn fu anche un’infermiera diplomata e insegnante. La sua dedizione non conosceva confini, né professionali né personali. Dalla laurea in Belle Arti fino al diploma in scienze infermieristiche nel 1963, Kathryn mostrò sempre una straordinaria capacità di reinventarsi e di trovare nuove strade per esprimere se stessa.

Con la sua scomparsa, Kathryn Crosby lascia dietro di sé un’eredità incredibile. Soprattutto il coraggio di aver scelto l’amore e la famiglia in un mondo dominato dalle luci della ribalta. Una vita vissuta tra riflettori, ruoli iconici e una profonda devozione agli affetti, capace di ispirare generazioni future.