La donna era alla guida della sua Fiat Idea e viaggiava da sola in direzione di Terracina. Stava svoltando a sinistra per andare a casa, quando è avvenuto l’impatto con un’Audi Q8 guidata da un uomo di 49 anni che andava nella stessa direzione.

L’ impatto tra le due macchine è stato così violento che per lei non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. Subito i soccorritori sanitari del 118 hanno raggiunto il luogo del sinistro, ma non hanno potuto fare niente per lei.

Gli agenti di Polizia intervenuti, insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, hanno chiuso il tratto di strada al traffico, per permettere di fare tutti i rilievi del caso. Così da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

L’uomo di 49 anni alla guida dell’altro mezzo ha ricevuto soccorso: i sanitari lo hanno accompagnato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per alcuni accertamenti.