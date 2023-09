Aveva solo 18 anni Greta Botti. Era in Emilia, a Parma, per cercare una casa in vista della sua iscrizione all’università. Improvvisamente il suo cuore si è fermato per sempre. Grave lutto per la giovanissima ragazza che aveva un futuro brillante davanti a sé. Ma che è stata strappata via dall’affetto dei suoi cari troppo presto, in giovanissima età, a causa di un malore provocato da una patologia di cui soffriva e che non le ha dato scampo.

Greta era originaria della frazione di Terrarossa, del Comune di Licciana Nardi, in provincia di Massa-Carrara in Toscana nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Qui ancora nessuno crede che non ci sia più.

La giovane di soli 18 anni è improvvisamente scomparsa nella serata di sabato 2 settembre 2023. Si era da poco diplomata al Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Villa Franca e aveva un diploma di scienze applicate. Per lei sarebbe iniziato il percorso dell’università.

Nata il 2 dicembre del 2004, avrebbe compiuto tra pochi mesi 19 anni. Si era iscritta all’università a Parma, dove in questi giorni si trovava per poter trovare casa in vista dell’inizio dell’anno accademico.

Un malore l’ha portata via all’affetto dei suoi cari nella serata di sabato sera. Da tempo Greta soffriva di una patologia che improvvisamente e senza alcun preavviso ne ha causato il decesso.

Greta Botti ha avuto un malore mentre si trovava a Parma, per cercare casa in vista dell’inizio delle lezioni universitarie

La ragazza di appena 18 anni lascia i genitori, la mamma Ira Zanotto e il papà Riccardo, che gestiscono il bar Boasi nel quartiere Filanda di Aulla. E lascia anche Nicolò, suo fratello.

Il Comune di Aulla ha voluto abbracciare virtualmente, con un post sui social, la famiglia della giovane: