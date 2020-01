Greta Thunberg compie 17 anni. E protesta come ogni venerdì Greta Thunberg compie 17 anni. E cosa fa per festeggiare? Ovviamente scende in piazza per la sua protesta come ogni venerdì

Greta Thunberg compie 17 anni. L’attivista svedese non ha festeggiato con un party, una torta di compleanno e regali da scartare. Come ogni venerdì era in piazza per continuare la sua protesta contro i cambiamenti climatici e contro chi continua a negarli.

È tornata a casa. Dopo aver solcato l’oceano per arrivare a New York in barca a vela e partecipare al Summit per il clima di New York e poi di nuovo indietro, dopo che la COP25 di Santiago del Cile è stata spostata a Madrid, a causa dei disordini che la capitale cilena sta attraversando ancora in questo periodo. E ha ricominciato con le abitudini di un tempo, mai realmente lasciate.

Greta Thunberg festeggia i suoi 17 anni come ha vissuto l’ultimo anno. Protestando in piazza con il suo cartello in mano per salvare il pianeta. Lei è tornata davanti al Parlamento svedese, cosa che fa ogni venerdì quando è in patria dall’estate del 2018 chiedendo ai politici del suo paese strategie efficaci per combattere il riscaldamento globale.

E grazie al suo esempio milioni di ragazzi e non solo di ragazzi ogni venerdì scendono in piazza per protestare e chiedere un futuro migliore di quello che si prospetta oggi se le emissioni di CO2 non si abbasseranno entro pochissimo tempo. Una ragazzina che sa bene il fatto suo. Nonostante abbia solo 17 anni.

Greta è nata a Stoccolma il 3 gennaio 2003. Ed è conosciuta in tutto il mondo dall’estate del 2018, quando ha iniziato la sua protesta. Da allora ha conosciuto i potenti della Terra, ha tenuto discorsi nei palcoscenici più prestigiosi (World Economic Forum di Davos, Parlamento Europeo, Onu…). Ed è stata eletta come persona dell’anno 2019 da Time.

Grazie a lei e ai ragazzi di Fridays for future oggi si parla nuovamente di clima e di difesa dell’ambiente. E anche solo per questo dobbiamo dirle grazie.