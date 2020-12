Un drammatico incidente stradale è avvenuto lo scorso giovedì 3 dicembre, a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Purtroppo una giovane mamma di 34 anni, chiamata Marta Gaggioli, ha perso la vita. È andata a schiantarsi con la sua macchina contro un muro. Inutili i tentativi dei sanitari.

La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto ed hanno fatto tutti i rilievi necessari. Al momento gli inquirenti, hanno deciso di non escludere nessuna ipotesi.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nella serata di giovedì 3 dicembre. Precisamente in via Veneto, che da Castiglione della Pescaia, porta a Follonica.

L’auto guidata dalla giovane mamma, è andata a schiantarsi contro un muro. L’impatto è stato molto violento ed i residenti della zona, appena hanno sentito il forte rumore, sono usciti per controllare. Quando si sono resi conto di ciò che era appena accaduto, hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118. Hanno tentato in tutti i modi di salvare Marta Gaggioli, ma tutti i loro tentativi sono risultati vani. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Credono che sia morta sul colpo e alla fine non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Gli inquirenti arrivati sul luogo dove è avvenuta la tragedia, al momento non escludono nessuna ipotesi. Pensano infatti anche alla possibilità che si sia tolta la vita, poiché non ci sono altri veicoli coinvolti nell’incidente. Inoltre, si sarebbe schiantata contro un muro che era nella direzione opposta rispetto a quella di marcia.

Marta Gaggioli morta nel drammatico impatto: le indagini

Le forze dell’ordine, credono anche che possa essere stata colpita da un malore improvviso. Per questo hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo, che verrà eseguita nel prossimi giorni.

Hanno anche disposto il sequestro del veicolo. Gli agenti intervenuti sul posto, hanno preso tutti i rilievi necessari ed ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Marta Gaggioli era una giovane mamma di soli 34 anni. Purtroppo ha lasciato una bimba di 6 anni.