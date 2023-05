Il gesto della madre di Pamela Mastropietro ha commosso il web. Dopo la notizia della scomparsa del padre Stefano, l’ex moglie Alessandra Verni ha scelto un bellissimo modo per ricordarli entrambi, per sempre.

Ieri mattina ha fatto piantare nel giardino dedicato a Pamela Mastropietro, l’albero della Lagerstroemia. Una pianta che simboleggia l’immortalità e l’amore eterno.

Guarda Stefano…stamattina hanno messo, nel giardino dedicato a nostra figlia, l’albero della Lagerstroemia ( simbolo di IMMORTALITÀ. ETERNITÀ). Come ora siete tu e Pamy 😇😇❤❤ PER SEMPRE INSIEME PER L’ ETERNITÀ!!