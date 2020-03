Guido Bertolaso risultato positivo al Coronavirus Coronavirus, risultato positivo Guido Bertolaso,'ex capo della Protezione Civile nazionale che promette: “Vincerò la battaglia”

Il Commissario Guido Bertolaso ha annunciato di essere risultato positivo al tampone per il nuovo Coronavirus. L’ex capo della Protezione Civile nazionale aveva un po’ di febbre e si è sottoposto al tampone, risultando, purtroppo, positivo. Per nulla spaventato, Guido Bertolaso ha promesso ai suoi sostenitori: “Vincerò la battaglia”.

Il Commissario Guido Bertolaso ha annunciato con un post sulla sua pagina Facebook di essere stato contagiato dal nuovo Coronavirus.

“Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia”.

L’ex capo della Protezione Civile nazionale era stato lunedì 23 marzo ad Ancona, chiamato da Luca Ceriscioli per aiutarlo ad affrontare l’emergenza Coronavirus nelle Marche. Guido Bertolaso non ci aveva pensato due volte. Con la mascherina sul volto e rispettando tutte le regole imposta dal decreto varato dal governo, l’ex capo della Protezione Civile nazionale era salito su un elicottero dei carabinieri, atterrando al porto di Ancona.

Intervistato aveva spiegato così la sua presenza nelle Marche in questo momento così difficile:

“Questa è la mia terra, sto dando una mano dove me lo chiedono, figuriamoci se non vado nelle Marche”.

Si cerca di far costruire un nuovo ospedale attrezzato per affrontare l’emergenza Coronavirus. La struttura dovrebbe essere collocata nel capoluogo delle Marche, cosi come ha dichiarato Luca Ceriscioli:

“Pensiamo di collocare questo spazio al centro della regione e cioè nel capoluogo”.

Come ben sapete, Guido Bertolaso ha affrontato sfide altrettanto grandi. In passato, ha gestito emergenze nazionali di grande portata come quella del terremoto all’Aquila e, attualmente, sta gestendo la struttura dedicata alla terapia intensiva che sarà costruita alla Fiera di Milano, una grande struttura dedicata alla terapia intensiva.