“Ha lottato fino alla fine”. Gaia Di Vincenzo non ce l’ha fatta, aveva solo 24 anni. Lo strazio degli amici

Ha combattuto con tutte le sue forze, ha provato a rimanere aggrappata alla vita. Purtroppo Gaia Di Vincenzo non ce l’ha fatta, si è spenta per sempre a soli 24 anni, tra le mura dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Originaria di Teramo, la giovane ha dovuto affrontare tre trapianti di fegato e lunghe cure per combattere la sua malattia. È stata ricoverata in diversi ospedali italiani, i medici hanno cercato di salvarle la vita, quella vita piena di sogni nel cassetto. Purtroppo è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Gaia Di Vincenzo si è spenta per sempre.

Aveva scoperto la malattia neuro degenerativa da giovanissima, è stata costretta a lasciare la sua classe e i suoi compagni, a vivere tra le mura dell’ospedale. Ma la 24enne non ha mai perso la voglia di vivere, è perfino riuscita a diplomarsi al liceo classico e ad iniziare gli studi d’arte all’università.

Negli ultimi tempi, un brutto male è arrivato a peggiorare la sua situazione, non lasciandole scampo. Era una guerriera che ha mostrato a tutti la sua immensa forza, è così che in queste ore i suoi più cari amici la ricordano. L’hanno vista battersi, di ospedale in ospedale, sorridere e sperare. Purtroppo ogni cura, nelle strutture più specializzate, è stata vana. Gaia si è spenta per sempre lo scorso sabato sera.

Il bellissimo ricordo di Gaia Di Vincenzo

La famiglia, avvolta nel dolore, in queste ore sta ricevendo tantissimi messaggi di cordoglio da parte di tutti coloro che la conoscevano e le volevano bene. Sui social si sono diffuse le sue foto, accompagnate da post strazianti.

Gaia era forte.

Immenso dolore. In questo momento sto provando davvero immenso dolore.

Mio Dio, che brutta notizia. Gianni, ti sono vicino con tutto il cuore.

Gli amici di scuola raccontano di quella ragazza forte e allo stesso tempo dolce e riservata.

Io e lei ci conosciamo da bambini. All’ultimo anno di scuola media ha scoperto di non stare bene. Anche con la gravità della malattia, lei ha sempre studiato stando al nostro pari. Era una ragazza molto determinata. Mi dispiace davvero tanto, non meritava tutto questo.

Oggi, alle 14:30, verrà celebrato l’ultimo saluto a Gaia, nella chiesa del Sacro Cuore di Teramo.