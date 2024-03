Ha perso la vita in modo tragico ed improvviso: era papà di due bimbe piccole

Ennesima tragedia stradale in Italia. Nella giornata di ieri, domenica 10 marzo, un uomo di soli 47 anni ha perso la vita in seguito ad un violento schianto tra la sua moto e un’automobile. Si chiamava Denis Bianco ed era originario di Codogno, comune del lodigiano dove si è verificato il sinistro. Inutili per lui ogni tentativo di salvataggio o rianimazione.

Il sinistro si è verificato a Codogno, piccolo comune situato nel lodigiano che nel 2020 era diventato noto perché, proprio lì, era stato accertato il primo caso di Covid-19 in Italia, l’allora 38enne Mattia Maestri, oggi guarito e tornato al pieno delle forze.

Denis era a bordo di una motocicletta, una Suzuki, e stava percorrendo la strada che porta verso palazzo Soave. Arrivato all’incrocio con via Pascoli, un’automobile gli avrebbe tagliato la strada e lui non ha avuto modo e tempo di evitare l’impatto, che è stato violentissimo.

Dopo aver centrato la fiancata lato passeggero dell’auto, il 47enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza ed è caduto sull’asfalto non rialzandosi più. I testimoni hanno subito chiamato i soccorsi, che altrettanto tempestivamente hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

I medici dell’Areu e del 118 hanno tentato di rianimare Denis sul posto, ma il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Troppo gravi i traumi riportati nello schianto, che ne hanno decretato una morte praticamente istantanea.

I Carabinieri della locale caserma di Codogno, giunti anche loro sul posto, si sono occupati invece di raccoglierei rilievi necessari e cercheranno di chiarire ora la dinamica e le cause dell’incidente. Il 47enne era molto conosciuto e stimato in città e lascia due figlie minorenni nel dolore più profondo.