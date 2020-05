Ha tre figli e sette nipotini biologici, ma nessuno gli crede Ha tre figli e sette nipotini biologici, ma nessuno gli crede: "mi vergogno tanto quanto chiedono la mia età"

A prima vista Andy Wilkinson, sembra un uomo sportivo ed in buona salute che ha una trentina d’anni. La gente lo vede camminare per strada con sette piccoli e tutti credono che siano i suoi figli. Tuttavia, la realtà è molto diversa. Ha tre figli e sette nipotini biologici, ma nessuno gli crede

Andy ha attualmente 56 anni. Non appena rivela la sua età, la maggior parte delle persone semplicemente non ci crede che non abbia una sola ruga sul viso,ed un aspetto così energico. Lo confondono costantemente con il fidanzato di una delle sue figlie. Secondo lui, il segreto per rimanere in salute è semplicemente mangiare bene e fare un po ‘di esercizio.

“Mi sono reso conto che non c’è bisogno di frullati di proteine ​​o integratori alimentari. È tutta una questione di disciplina e controllo dei carboidrati “, raccomanda Andy.

Crede che la cosa più importante sia concentrarsi sulle regole di base, e condurre una vita tranquilla per evitare lo stress. Da quando ha reso nota la sua storia attraverso le reti, è diventato una celebrità ed una fonte di ispirazione. Molti credono che non si può aggiungere quell’età con quell’aspetto, semplicemente conducendo una vita sana.

“So di sembrare molto più giovane di quanto io non abbia effettivamente. A volte è imbarazzante. Ma devo anche ammettere che la genetica aiuta un po ‘, confessa Andy.

Andy si allena tre volte a settimana e si concentra sull’allenamento con i pesi. È molto importante per lui prendersi almeno un giorno di riposo dopo uno di allenamento; questo per consentire ai muscoli e all’intero corpo di riprendersi.

Andy ha iniziato a prendersi cura della sua dieta e a dedicarsi all’esercizio fisico quando aveva 30 anni. Quando ha iniziato con questo stile di vita, ha cominciato a rendersi conto di quali proteine ​​e carboidrati consumava in ciascuno dei suoi pasti. Mesi dopo, ha scoperto che questa era la sua vera passione, quindi ha lasciato il suo lavoro e da allora si è dedicato a diventare un personal trainer.

“Man mano che invecchi, non hai bisogno di tanti carboidrati come prima. Bevo anche molta acqua per prendermi cura della mia pelle e non bevo quasi mai bevande alcoliche. “

Per Andy non c’è niente di più importante che vivere una vita tranquilla, e godersi al massimo ogni momento con i suoi nipoti. Speriamo che i suoi consigli possano aiutare molti. Il suo caso è un vero segno che non è mai troppo tardi per condurre una vita sana.