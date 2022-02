È appena arrivata la straziante notizia dal villaggio di di Shokhak, nella provincia sudorientale di Zabul. Il piccolo Haider, caduto in un pozzo a 9 anni, non ce l’ha fatta.

Nelle ultime ore le sue immagini e i video girati con una telecamera calata nel pozzo, si sono diffuse in tutto il mondo. Un filmato in particolare ha commosso il web.

La voce del suo papà che chiedeva al suo bambino di resistere e di parlare e il piccolo che gli rispondeva che avrebbe continuato a farlo. Fino a ieri, Haidar riusciva anche a muovere le braccia e la parte superiore del corpo.

I soccorritori hanno scavato nel più breve tempo possibile, per cercare di raggiungere il bambino. Era rimasto incastrato a 10 metri di profondità in un pozzo di 25 metri.

Questa mattina sembrava essere arrivata una notizia sollevante. Il segretario del vice primo ministro, Abdullah Azzam, ha pubblicato un Tweet:

Haider was pulled out of well but his life and demise is uncertain yet. He is being provided with oxygen, and doctors say he is alive. — Abdullah Azzam (@Abdullah_azzam7) February 18, 2022

Haider è stato portato fuori dalla fossa, ma il suo destino non è ancora chiaro. È sotto ossigeno e i dottori dicono che è vivo. Il governo ha fatto quello che poteva. Il resto è nelle mani di Allah. Pregate per la vita di Haider.

Ma pochi minuti dopo è arrivata la straziante notizia:

Noi apparteniamo ad Allah e ritorniamo a Lui. Haider ci lascia il cuore spezzato.

“We belong to Allah and to Him we return” Haider left us with with broken hearts💔 😢 — Abdullah Azzam (@Abdullah_azzam7) February 18, 2022

La vicenda ha fatto tornare alla mente il piccolo Rayan, morto poche settimane fa in Marocco. Il bimbo di 5 anni era caduto in un pozzo e nonostante il lavoro instancabile dei soccorritori, alla fine non ce l’ha fatta.

E come quelle dei genitori di Rayan, sono apparse anche le foto del papà di Haider, mentre aspettava che suo figlio venisse salvato:

Wrapped in a blanket and lost in thoughts is the father of trapped child, Haider.😢 pic.twitter.com/xE53avAOqX — Abdullah Azzam (@Abdullah_azzam7) February 17, 2022

Avvolto in una coperta e perso nei pensieri c’è il padre del bambino intrappolato, Haider.😢

Un altro piccolo angelo che è volato in cielo e che ora potrà giocare con Rayan, Julen e Alfredino Rampi. Tutti bambini morti dopo essere caduti in un pozzo.