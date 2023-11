Era scesa dall’auto indossando, come previsto dalla legge, per la sua sicurezza, il gilet catarifrangente. Ma l’autista del mezzo pesante che stava sopraggiungendo non l’ha vista comunque. Ha perso così la vita Hanin Jemmali, una ragazza di 19 anni che viaggiava in auto con il padre e la sorella sulla Bazzanese. I soccorritori non hanno potuto far niente per salvare la sua giovane vita.

Hanin Jemmali viveva a Vignola, in provincia di Modena, in Emilia Romagna, insieme alla sua famiglia. Lunedì sera era in auto con la famiglia. Stavano viaggiando sulla nuova Bazzanese, a Bologna, all’altezza di Zola Predosa.

La giovane di 19 anni ha perso la vita travolta da un mezzo pesante, dopo che era scesa dall’auto su cui viaggiava per segnalare che era ferma e aveva un guasto. Aveva indossato regolarmente il giubbetto catarifrangente previsto, contrariamente a quanto era emerso in un primo momento.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti, la ragazza di origini tunisine era scesa dall’auto guidata dal padre di 53 anni, perché era rimasta ferma, per un guasto o perché era finita la benzina. A bordo c’era anche la sorellina di 11 anni.

La 19enne era andata dietro la Nissan per segnalare l’auto ferma in mezzo alla strada. Un camion che stava arrivando, però, non l’ha vista e ha tamponato l’auto della famiglia. Padre e sorellina non hanno riportato ferite gravi, mentre la 19enne ha perso subito la vita.

Hanin Jemmali ha perso la vita in strada, il camionista non ha visto l’auto ferma

Tutta la comunità di Vignola si stringe alla famiglia per questo grave lutto. La sindaca, Emilia Muratori, esprime così il cordoglio della sua città.

Fonte foto da Pixabay