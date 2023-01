Harry contro Re Carlo e il principe William: mi hanno tradito

In una nuova intervista, il principe Harry contro Re Carlo e il principe William accusa padre e fratello di averlo tradito. Il marito di Meghan Markle, padre di due bellissimi bambini, avrebbe detto che la sua famiglia gli ha voltato le spalle. Lui rivorrebbe indietro i rapporti di un tempo con il genitore e il fratello maggiore, ma ormai questi si sono rotti e non per colpa sua.

Vorrei riavere mio padre e mio fratello, ma non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi dopo il loro tradimento. Ma io voglio una famiglia, non una istituzione.

Queste le anticipazioni di due interviste rilasciate dal secondogenito di Carlo e Diana, in vista dell’uscita di un nuovo libro che racconterebbe la fine del bellissimo rapporto che esisteva tra William e Harry.

Le interviste, a opera di Anderson Cooper per la Cbs negli USA e di Tom Bradby su Itv in Inghilterra, anticipano l’autobiografia in uscita il 10 gennaio prossimo.

Harry racconta dello strappo con la famiglia di origine dopo l’arrivo di Meghan nel 2020. Lui parla proprio di tradimento, in particolare perché nessuno ha difeso lui e la moglie. Si ritorna, ovviamente, alle accuse fatte nella docu-serie in onda su Netflix.

Harry contro Re Carlo e il principe William: il racconto di un presunto tradimento

Nelle interviste si parla delle urla di William contro Harry a Sandrigham, delle bugie del padre Carlo, del silenzio della Regina Elisabetta, dei comunicati congiunti che smentivano ogni accusa contro la famiglia reale.

Il libro di prossima uscita difficilmente risanerà il rapporto tra padre e figlio e tra i due fratelli, già messo a durissima prova dall’intervista a Oprah Winfrey che ha sancito lo strappo nella famiglia reale inglese. Mentre Harry e Meghan continuano a lanciare accuse, la Royal Family si schiererà ancora compatta nell’operazione di difesa di quella che è un’istituzione così importante per il Regno Unito?