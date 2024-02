Harry e Megan cambiano il cognome dei loro figli: ecco come si chiamano ora Archie e Lilibet

Tutti noi comprendiamo l’importanza del nostro nome e del nostro cognome, in quanto rappresentano le nostre radici e la nostra famiglia. Questo ovviamente non sempre è un fattore positivo. Infatti molti nomi o cognomi vengono automaticamente collegati a personaggi poco graditi. Dunque, alcune persone decidon per diversi motivi di modificare i proprio dati anagrafici in modo ufficiale. Ma, in questo caso, a cambiare il cognome dei propri figli sono Harry e Megan, che durante un soggiorno in Svizzera hanno deciso di recarsi all’anagrafe.

Harry e Megan cambiano il cognome dei loro figli Archie e Lilibet

I duchi del Sussex Harry e Megan già da tempo si trovano al centro di gossip e polemiche legate alla loro relazione con la famiglia reale. Attualmente la coppia vive la loro vita distante dalla famiglia reale. Infatti, avendo preso le distanze, non rappresentano neanche a livello istituzionale la famiglia più amata dagli inglesi. Oggi, Harry e Megan hanno cambiato il cognome dei due figli Archie e Lilibet.

Archie è nato il 6 maggio del 2019, mentre Lilibet Diana è nata il 4 giugno 2021. Secondo alcune voci, questa mossa sarebbe servita per potersi riavvicinare alla famiglia reale. Ma come mai? E soprattutto come il cognome potrebbe farli riavvicinare? A quanto pare, la coppia ha fatto un breve viaggio a Londra per sincerarsi delle condizione di Carlo III dopo la diagnosi di carcinoma. Il secondogenito del Re Carlo III e la defunta lady Daina Spencer, e la moglie Megan Markle, avrebbero dato vita ad un loro sito web che si chiama, “sussex.com”.

Ed indovinate quale cognome è stato scelto al posto di Mountbatten-Windsor? Il cognome è Sussex. Vista la bassa popolarità della coppia in questo momento, secondo molti, questo è un modo per riavvicinarsi sia alla famiglia reale, che agli inglesi. E così facendo riaprire un canale di comunicazione con la famiglia. Nonostante la lontananza, i duchi del Sussex continuano ad utilizzare lo stemma reale nonostante abbiano rinunciato ad carica istituzionale.