Non c’è stato niente da fare per lui dopo la caduta forte e l’impatto con l’asfalto. Hendy Cicchiello è deceduto a un raduno in Vespa. Mentre stava per raggiungere il luogo del ritrovo con i suoi amici, in sella al suo inseparabile scooter vintage, una gomma è improvvisamente scoppiata. L’uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote e per lui non c’è stato niente da fare.

Hendy Cicchiello era in sella alla sua Vespa, per raggiungere un raduno motociclistico di appassionati del mitico scooter italiano. Improvvisamente, però, il 42enne che viveva a Brescia ha perso il controllo del mezzo a due ruote, per un pneumatico che è scoppiato.

Si trovava a Bovolone, in provincia di Verona. Lo scoppio della gomma e la perdita di stabilità lo hanno fatto cadere dalla sua sella. L’impatto con l’asfalto è stato molto forte. A causa delle lesioni riportate, Hendy Cicchiello è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava viaggiando insieme ad alcuni amici vespisti. Doveva raggiungere un raduno di Vespa nel mantovano. Improvvisamente, mentre si trovava in via Mediana da Oppeano a Bovolone, una delle due gomme è scoppiata.

Hendy Cicchiello, che avrebbe dovuto prendere parte alle gare di Vespa con il numero 15 sul pettorale, è caduto dalla sua Vespa. Subito gli amici hanno chiamato i soccorsi. Ma i sanitari hanno immediatamente compreso che le sue condizioni erano molto serie.

Il Vespa Club Mantova che aveva organizzato il raduno ha annullato tutte le gare, per rispetto dell’uomo deceduto. Claudio Federici, presidente del Club, ha ricordato così Hendy, suo grande amico: