“Ho 90 anni e non sono pronta a morire” Coronavirus - "Ho 90 anni e non sono pronta a morire" - Risponde a coloro che propongono di sacrificare gli anziani

Varda Yoran è una donna di 90 anni che assicura non essere pronta a morire. A causa del virus che ha colpito tutto il mondo, molti paesi hanno deciso di “scartare gli anziani” ossia se una persona è più grande di 75 anni, non verrà messa in terapia intensiva, lasciando così il posto a pazienti più giovani con più possibilità di sopravvivere al Coronavirus.

Le affermazioni più sentite sono quelle che riguardano la longevita degli anziani, molti dicono che hanno già vissuto la loro vita e che comunque avrebbero pochi anni da vivere. Varda, un’artista di 90, ha fatto la sua dichiarazione in un media: “Ho 90 anni e non sono pronta a morire”

“Solo perché ho 90 anni non significa che sono pronta a morire. Nessuno ha il diritto di escludermi. Nessuno ha il diritto di determinare quanto la vita di un altro sia preziosa. “, ha detto.

A 82 anni Varda ha fondato la Rose Art-Foundation, un’organizzazione che ha donato più di 800 dispositivi mobili per coloro che hanno problemi motori.

“Posso dire che io e i miei cari vogliamo che viva per molti anni. Voglio vedere mio nipote diplomarsi alle superiori e vedere quale college frequenterà. Voglio vedere mio nipote maggiore, che è sposato, diventare padre.

Voglio continuare la mia vita felice. Non posso viaggiare tanto come prima, ma voglio visitare di nuovo Israele. Solo perché ho 90 anni non significa che non ho cose da imparare e abilità da perfezionare ”, ha scritto.

Si è tenuta occupata durante tutta la quarantena, crescendo come artista e ha creato un club di filosofia online per analizzare argomenti come creatività, rabbia, tristezza e perdono.

“Ho più limiti fisici e disturbi di quelli che do a vedere, ma questo non mi fermerà. Le nostre vite, i nostri sogni, la nostra produttività non finiscono quando compiamo 65 anni, un’età che la società ha deciso sia l’inizio di uno stadio in cui le persone sono “più anziane” “, ha detto.

“Ho 90 anni e aspetto la fine della quarantena. Finché sono creativa e circondata dall’amore della famiglia e degli amici, finché continuo a godermi la vita, nessuno ha il diritto di escludermi “.