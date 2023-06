Sono emersi nuovi dettagli importanti dal verbale dell’udienza di convalida del fermo dello scorso 2 giugno, in cui il Gip ha disposto il fermo in casa circondariale di Alessandro Impagnatiello. Ha detto che ha commesso il delitto, in realtà senza un motivo specifico.

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso, ma ora saranno solo le ulteriori indagini ed anche il nuovo sopralluogo nella casa, a dare delle risposte concrete.

Alessandro Impagnatiello nel nuovo incontro con il suo legale, ha spiegato anche dove aveva nascosto l’arma usata per il delitto. I Carabinieri dei Ris, hanno fatto un primo sopralluogo nell’abitazione, nel momento del sequestro.

Però in quell’occasione non l’hanno trovata. Tuttavia, è lo stesso 30enne in un incontro con l’avvocato Sebastiano Sartori, ha spiegato che il coltello è nascosto sopra il ceppo di legno sopra al frigorifero, insieme agli altri.

Inoltre, dal verbale nella sua confessione al Gip, durante l’udienza di convalida che si è tenuta lo scorso 2 giugno, Impagnatiello al Giudice Angela Minerva, ha detto:

Ho messo fine alla sua vita, senza un motivo. Ci sto pensando costantemente. La situazione era per me, mi passi il termine, stressante. Questa è l’unica cosa che posso dire, ma non c’era un reale motivo. L’ho deciso senza motivazioni.

La conclusione dell’interrogatorio di Alessandro Impagnatiello

Nel momento in cui ho deciso di mettere fine alla vita della mia compagna, non c’era né ira, né rabbia, né desiderio di vendetta.

Al termine queste dichiarazioni, il 30enne ha spiegato ancora una volta la sua versione e cioè, che mentre erano in casa, Giulia ha cercato di mettere fine alla sua vita. Così lui ha preso l’arma che teneva in mano e l’ha colpita.

Dal suo racconto sono circa 2 o 3 i fendenti che le ha inferto. Successivamente ha cercato di bruciare il corpo nella vasca della casa con l’alcol etilico. Poi, non essendo riuscita nel suo obiettivo, lo ha fatto un’altra volta nel box, ma questa volta usando la benzina. Alla fine, ha deciso di occultare il corpo in una zona dismessa di Senago.