Avere un figlio piccolo può essere molto impegnativo, sia fisicamente che mentalmente Avere un figlio piccolo può essere molto impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, ma quello che ha ripreso il marito di questa donna con suo figlio in braccio, ha strappato una risata a migliaia di persone

Un padre decide di registrare ciò che sua moglie fa mentre si prende cura del loro bambino nel suo salotto, senza immaginare che le scene sarebbero diventate virali. Ciò che accade alla donna dimostra che la maternità può essere estremamente difficile, specialmente quando i bambini sono piccoli e richiedono un’attenzione ininterrotta.

Accogliere un bambino in casa richiede tempo e fatica nel soddisfare le sue esigenze: cibo, igiene, divertimento, casa. Dedicargli del tempo extra per adempiere a tutte le nostre responsabilità con tutte le implicazioni del caso.

In alcuni casi, la stanchezza provoca il caos e stress. Tendiamo ad essere distratti o ad agire con inerzia facendo alcuni errori come lasciare le chiavi in ​​macchina, smarrire il cellulare. Alcuni genitori hanno persino commesso reati gravi come lasciare i loro figli dimenticandoli da soli a casa, in macchina o altrove.

Questa volta, la madre, Alligsa Aristy, nel video pare distratta e probabilmente molto stanca: teneva la bambina in braccio ma allo stesso tempo continuava a muovere la sdraietta senza accorgesi che era vuota. Erano seduti davanti alla televisione; il marito della donna decise di registrare un video con il suo telefono cellulare quando si rese conto della buffa scena.

La madre continuava a non accorgersi di ciò che faceva. Continuava semplicemente a fare i movimenti che faceva per far calmare la bambina.

“Che cosa stai facendo? Hai perso la testa.” Chiese il marito alla donna.

Stupita si rese conto pochi secondi dopo quello che stava facendo. Ha reagito ridendo per l’inconveniente causato dalla distrazione e dalla fatica che richiede di essere madre di un bambino.

Molti hanno affermato che diventare genitori è un compito molto complicato, sostenendo che è molto normale “perdere la testa” a causa dello stress quotidiano associato a stanchezza e notti insonni. Il video ha raggiunto oltre mezzo milione di visualizzazioni su Facebook e ha generato migliaia di commenti in pochi giorni.

Questa famiglia non immaginava che questa semplice svista avrebbe dato loro uno sbocco verso la fama; milioni di persone in tutto il mondo hanno visto il video.