Come vanno i contagi Regione per Regione? In attesa delle ordinanze del Ministero della Salute, con la firma del ministro Roberto Speranza, che arriveranno venerdì per il cambio di colori, la situazione da Nord a Sud è molto differente. Ci sono zone che hanno migliorato molto, mentre altre rischiano di passare in zona rossa.

Fonte Pixabay

Mentre nel mondo sono stati registrati 132.976.286 contagi e oltre due milioni e ottocentomila morti e preoccupa il Brasile, mentre il Regno Unito pian piano tenta di riaprire, qual è la situazione? Secondo il bollettino di mercoledì 7 aprile 2021, nelle 24 ore precedenti in Italia sono stati registrati 13.708 i positivi (il giorno prima erano stati 7.767 su 112.962 tamponi) e 627 i morti. 3.700.393, questo è il numero totale dei contagi in Italia, mentre per quello che riguarda le persone decedute sono state in totale 112.374 dall’inizio della pandemia.

Buone notizie per quello che riguarda il tasso di positività, sceso dal 6,9% al 4%. Un altro dato in diminuzione riguarda quello dei pazienti positivi ricoverati in terapia intensiva.

Elenco dei contagi Regione per Regione

Questa la tabella dei dati relativi agli aumenti di positivi Regione per Regione nelle ultime 24 ore, come da comunicazione del Ministero della Salute.

Lombardia: +2.569

Veneto: +1.111

Campania: +1.358

Emilia Romagna: +576

Piemonte: +1.464

Lazio: +1.081

Toscana: +937

Puglia: +1.255

Sicilia: +998

Friuli Venezia Giulia: +286

Liguria: +425

Marche: +286

P.A. Bolzano: +146

Abruzzo: +219

Umbria: +132

Calabria: +292

Sardegna: +263

P.A. Trento: +103

Basilicata: +142

Molise: +4

Valle d’Aosta: +61

Fonte Pixabay

I nuovi colori delle Regioni annunciati come al solito il venerdì

Venerdì 9 aprile 2021 saranno annunciati i nuovi colori delle Regioni, in base ai dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Ci sono sette Regioni, come la Lombardia, sperano di poter abbandonare il colore rosso per poter abbracciare l’arancione che dà qualche libertà in più, soprattutto per quello che riguarda l’apertura degli esercizi commerciali (mentre per la ristorazione non cambia praticamente nulla). La Regione di Fontana, però, ha registrato proprio ieri il maggior incremento numerico giornaliero.