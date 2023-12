Anche per i fiori che in tanti avevano deposto davanti la casa di Giulia Cecchettin, serviranno per una buona causa. Dovranno aiutare le suore, a sostenere le spese dell’asilo del posto. A donarli è stato proprio il suo papà, Gino Cecchettin.

La 22enne purtroppo ha perso la vita la sera dell’11 novembre, per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta. Quest’ultimo al momento si trova rinchiuso nella casa circondariale di Verona.

Giulia Cecchettin aveva deciso di interrompere quella relazione ad agosto di quest’anno. Non riusciva più a sopportare la gelosia e l’ossessione del ragazzo nei suoi confronti.

Tuttavia, per paura che lui potesse compiere un gesto estremo su sé stesso, ha deciso di continuare ad avere rapporti. Per questo motivo, dal racconto della sua amica, forse per avergli detto di no troppo volte, la sera dell’11 novembre, ha deciso di uscire insieme a lui.

Insieme sono andati al centro commerciale di Marghera, perché lei doveva fare degli acquisti e poi si sono fermati a mangiare lì dentro. Nessuno sa bene, ma probabilmente a causa dell’ennesimo rifiuto da parte di Giulia, Filippo una volta vicino alla casa della ragazza, ha iniziato ad aggredirla.

Una seconda aggressione l’ha ripresa una telecamera nella zona industriale di Fossò. Giulia ha perso la vita a causa dei diversi fendenti che il ragazzo le ha inferto, questo è ciò che è emerso dall’autopsia. Successivamente Turetta ha nascosto il corpo nella zona vicino al lago di Barcis ed ha provato a fuggire.

Il dono del padre di Giulia Cecchettin all’asilo

Per 7 lunghi giorni tutti hanno sperato di poter riabbracciare la ragazza, ma è solo nella giornata di sabato 18 novembre, che hanno ritrovato il suo corpo. Da quel momento sono davvero tante le persone che si sono recate davanti la casa della famiglia, anche solo per mettere un fiore o un peluche.

Dopo il funerale il padre di Giulia e tutta la sua famiglia, ha detto che sta provando ad andare avanti. Tuttavia, Gino Cecchettin ci ha tenuto a fare un bellissimo gesto.

Ha scelto di donare tutti i mazzi di fiori che avevano messo davanti la casa, per donarli all’asilo parrocchiale del paese. Suor Alessandra Michelotto, ha avviato un’iniziativa chiamata: “Un fiore, un dono: Giulia Cecchettin!” In pratica le suore hanno sistemato tutti i fiori ed a breve li venderanno con offerta libera, per poter sostenere tutte le spese della scuola dell’infanzia.