I funerali di Maria Agnes Lacrime, dolore e commozione, durante l'ultimo saluto a Maria. In molti hanno deciso di farne parte. Ecco cosa è accaduto..

Una folla commossa ha deciso di partecipare ai funerali di Maria Agnes, lo scorso venerdì diciassette gennaio, a San Michele di Serino, in provincia di Avellino. La giovane, di soli diciotto anni, si era sentita male durante una festa di compleanno e nonostante i disperati tentativi dei medici, per lei non c’è stato nulla da fare.

In molti sono rimasti sconvolti da questo tragico lutto che ha colpito la famiglia, ma anche l’intera comunità, che ora sta facendo il possibile per far sentire la loro presenza ai suoi genitori.

In molti hanno deciso di partecipare al rito funebre, avvenuto nel pomeriggio di venerdì. La bara bianca, ricoperta di fiori e durante la sua uscita, è stata accompagnata dalla sua canzone preferita, “Ti Voglio Bene” di Emma.

Il suo banco è rimasto vuoto ed i suoi compagni di classe, hanno deciso di prendergli un mazzo di orchidee e di tenerlo lì sopra.

La Procura ha disposto l’autopsia suo suo corpo e per il momento non sono stati ancora resi noti i risultati. L’unica cosa certa che è emersa durante le indagini, è che la ragazza soffriva di una patologia e che pochi mesi fa, ha subito un delicato intervento.

I medici, insieme ai genitori, volevano fare il possibile per cercare di guarirla, ma nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha retto.

Maria si è sentita male durante la notte tra il quattordici ed il quindici di gennaio, mentre era alla festa di compleanno di una sua amica. Sul posto è stato chiesto urgentemente l’intervento dei medici del cento diciotto.

I soccorritori sono subito arrivati al ristorante Il Boschetto di Serino, ma nonostante i loro disperati tentativi di rianimazione, per la giovane non c’è stato più nulla da fare. Infatti alla fine, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

