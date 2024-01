I virus hanno attaccato tutti gli organi della piccola Beatrice Angela: non è stato possibile donarli per salvare altre piccole vite

La notizia della scomparsa della piccola Beatrice Angela ha spezzato il cuore dell’intera Italia. Il suo corpicino si è arreso dopo pochi giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova. Aveva solo 5 anni.

Il suo papà ha raccontato quanto accaduto alla sua bambina, le cose sono precipitate in poco tempo e i medici non sono riusciti a salvarle la vita. I due genitori avevano deciso di dare il consenso per la donazione degli organi, così da permettere ad altri bambini di vivere grazie alla loro Beatrice Angela. Ma non è stato possibile, purtroppo la minore è stata colpita da 4 virus che hanno attaccato gli organi, rendendoli inutilizzabili e hanno provocato un’emorragia cerebrale.

L’agonia della piccola Beatrice Angela

Per la sera di Capodanno la famiglia aveva organizzato una cena a casa loro, ma il 30 dicembre papà Giovanni si è ammalato, così hanno deciso di spostare il veglione a casa di un’altra mamma. Beatrice Angela si è recata a casa dell’altra famiglia insieme a mamma Francesca, mentre il papà è rimasto a casa. Una serata bellissima e divertente, in attesa dello scoccare della mezzanotte. Verso l’1:30 madre e figlia sono tornate a casa.

Nelle ore successive la minore ha iniziato a mostrare segni di malessere e febbre a 39. I due genitori hanno contattato il pronto soccorso pediatrico, che ha consigliato loro di portarla in ospedale. Ma in poco tempo le condizioni di salute di Beatrice Angela sono drasticamente peggiorate. Un’ambulanza ha raggiunto l’abitazione e trasportato la piccola in ospedale. Purtroppo i tentativi dei medici sono stati inutili, si è spenta per sempre il 4 gennaio, mentre era ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Ora si attendono gli esiti dell’autopsia.