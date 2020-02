I medici dissero alla mamma di darla in adozione. Quando nacque la piccola Kennedy, i medici consigliarono ai genitori di darla in adozione perché aveva la sindrome di Down. Guardate chi è diventata adesso

Kennedy Garcia, 15 anni, è nata a Colorado Springs, in Colorado, i medici hanno detto ai suoi genitori che non avrebbe avuto una qualità decente di vita, che non avrebbe potuto badare a se stessa crescendo e che prevedevano che avrebbe indossato i pannolini anche da adulta. Gli specialisti hanno raccomandato ai suoi genitori di lasciarla in adozione perché aveva la sindrome di Down.

Ma quando nacque Kennedy, i suoi genitori la accettarono con tutto il loro amore. Alla sua giovane età è diventata un modella di successo sfidando tutte le prognosi mediche. Renee, 40 anni, madre di Kennedy, ha detto che sua figlia ha firmato un contratto con un’agenzia di talenti. Ha viaggiato a New York e Hollywood per adempiere ai suoi impegni professionali e ha sfilato per American Girl, Justice Clothing e Disney.

I genitori della giovane donna affermano che i dottori dissero loro che era meglio lasciarla in adozione o metterla in un istituto. Hanno descritto la sindrome di Down come una condizione terribile e desolante. Dopo il parto, Renee ha avuto un incontro che ha cambiato l’intero quadro. Un’ostetrica le disse che la sua bambina era bella e le disse che anche lei aveva una figlia con sindrome di Down.

Renee dice che quando ha sentito la storia di quella ragazza di 16 anni che aveva le stesse condizioni di sua figlia ha cambiato la sua vita. A Kennedy è stata diagnosticata la leucemia e ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico molto pericoloso per correggere una condizione nella sua colonna vertebrale che poteva influire sulla sua mobilità.

Per sei mesi ha dovuto usare una struttura di metallo avvitata al cranio mentre guardava i video di danza per divertirsi perché era immobilizzata. Fortunatamente si riprese e quando stette abbastanza bene iniziò a frequentare le lezioni di danza.

“Era assolutamente ciò che amava di più “, ha detto la madre. Quindi ha iniziato a fare la modella e recitazione. Ha firmato con l’agenzia KMR Diversity Dream Talent Management. Kennedy partecipa a audizioni a New York e Los Angeles, è stata a concerti e spettacoli televisivi. Recentemente, è apparso in una pubblicità per il censimento degli Stati Uniti.

L’adolescente ha tre fratelli: Kassidy, 20 anni; Kameron, 18 anni; e Keegan, 12. Tutta la sua famiglia l’ha supportata nella sua carriera di modella. “Ha portato tanta gioia e risate nella nostra vita. È diventata una giovane donna bella e divertente con il mondo ai suoi piedi ”, ha detto sua madre. Quando Kennedy aveva 12 anni, incontrò Matthew, che attualmente ha 19 anni, a un’audizione.

“Si avvicinò a lei, porse a Kennedy il suo telefono cellulare e le disse che pensava che fosse rotto perché il suo numero mancava”, ha detto Renee. “Adoravo quanto fosse coraggioso e divertente, sapevo che lui e Kennedy potevano essere grandi amici. Sebbene non capisse cosa stesse succedendo, glielo spiegai e alla fine si eccitò ”, ha detto la madre.

Diventarono fidanzati e si vedevano una volta al mese. “Questo era un altro bambino che i medici raccomandavano di affidare a un istituto. È scioccante quanto tutti fossero scarsamente informati, e solo 15 anni fa.” Renee ha spiegato che ritiene che ci siano progressi riguardo all’accettazione delle persone con sindrome di Down.

Ha spiegato che Kennedy frequenta le scuole medie e superiori per parlare della sindrome di Down e di come gli adolescenti possono essere amici di bambini con abilità diverse. Renee vuole solo che sua figlia sia felice ovunque la porti la sua vita.

“Non ho dubbi sul fatto che continuerà a crescere fino a diventare una persona adulta indipendente, forte e sorprendente, che reciti, faccia la modella, vada all’università, parli in pubblico o trovi la sua passione in un altro posto di lavoro. Spero solo che continui a vivere la sua vita al meglio”, ha detto l’orgogliosa madre.

La testimonianza di questa madre sta aiutando altre famiglie a superare i pregiudizi sulle persone con diagnosi di sindrome di Down.